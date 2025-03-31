31 березня в Україні очікується тепла, але похмура погода / © Pixabay

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Останній день березня підготував погодні сюрпризи.

Що прогнозують синоптики на 31 березня і чим здивує квітень — дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Останній день березня обіцяє бути доволі теплим, але хмарним та ще й з дощами. Деяким регіонам 31 березня синоптики прогнозують зливу з грозою. Про це свідчать дані порталу Ventusky.

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У понеділок зрання більшість регіонів накриє помірний дощ, який до вечора перетвориться у зливу з грозою. За прогнозами синоптиків, найбільше литиме в центральних та східних областях.

Водночас стовпчик термометра протягом дня коливатиметься до +17 градусів, а вночі опуститься до +5 градусів. Пориви вітру на заході країни сягатимуть 25 м/с.

Яким буде квітень

Синоптикиня Наталя Діденко попереджає, що особливо під завершення цього тижня вночі відчутно похолоднішає, а після 6 квітня ще й ймовірні заморозки, і вдень буде десь в межах +5+10 градусів.

Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич розповів, яким взагалі буде увесь квітень, і зробив погодні підсумки про березень.

Він зазначає, що перший місяць календарної весни на всій території України виявився аномально теплим, місцями рекордним. У багатьох регіонах середньомісячні показники температури повітря перевищили історичні значення за увесь час метеорологічних спостережень. Практично протягом усього березня у нас панували теплі повітряні маси з півдня та південного заходу, і лише на початку та в середині місяця відзначалося короткочасне похолодання.

У квітні триватиме стійка тенденція підвищення температури повітря, яка буде ще більш вираженою, ніж у березні. В атмосфері передбачається розвиток потужного антициклону над північчю Європи у першій декаді місяця, який у середині квітня почне слабшати.

На території України квітень очікується в цілому теплішим за середні багаторічні показники, проте перевищення норми буде не таким значним, як це було у березні і становитиме приблизно +1,5…+2,7 °С порівняно з нормою. Імовірність випадання снігу цього року протягом усього квітня оцінюється як досить низька на рівнинній місцевості, проте у Карпатах він періодично спостерігатиметься, що для цього регіону є нормою.