Нічна атака по Україні: ворог бив "Шахедами" та задіяв ракети

Уночі працювала ППО / © Associated Press

Реклама

У ніч проти 31 березня 2025 року росіяни атакували Україну.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області, 131 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Реклама

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних "Shahed" (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

"45 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Харкові до самого ранку гриміли вибухи. Більше про це читайте у новині.