ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1256
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака по Україні: ворог бив "Шахедами" та задіяв ракети

ППО працювала у низці областей.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Уночі працювала ППО

Уночі працювала ППО / © Associated Press

У ніч проти 31 березня 2025 року росіяни атакували Україну.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області, 131 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних "Shahed" (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

"45 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Харкові до самого ранку гриміли вибухи. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
1256
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie