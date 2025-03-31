БпЛА атакували аеродром "Шайковка" у Росії

Атака безпілотниками по Росії / © ТСН.ua

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Безпілотники атакували аеродром «Шайковка» у Калузькій області Росії у ніч проти 31 березня. Місцеві жителі чули гучні вибухи.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та губернатор Калузької області Владислав Шапша.

У пабліках стверджується, що начебто ЗСУ атакували Калузьку область. Місцеві жителі розповіли, що чули гучні вибухи у небі над селищем Шайковка, де розташований військовий аеродром. Попередньо спрацювала система ППО.

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Губернатор повідомив, що вночі в Калузькій області були начебто знищені 24 безпілотники. Жертв та руйнувань немає. На місці працює оперативна група.

Нагадаємо, у ніч проти 20 березня Сили оборони України атакували російський військовий аеродром «Енгельс-2». Ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування.