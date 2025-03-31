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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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БпЛА атакували аеродром "Шайковка" у Росії

Військовий аеродром "Шайковка" зазнав атаки безпілотників. Влада РФ стверджує, що всі дрони збито, проте місцеві повідомляють про вибухи.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака безпілотниками по Росії

Атака безпілотниками по Росії / © ТСН.ua

Безпілотники атакували аеродром «Шайковка» у Калузькій області Росії у ніч проти 31 березня. Місцеві жителі чули гучні вибухи.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та губернатор Калузької області Владислав Шапша.

У пабліках стверджується, що начебто ЗСУ атакували Калузьку область. Місцеві жителі розповіли, що чули гучні вибухи у небі над селищем Шайковка, де розташований військовий аеродром. Попередньо спрацювала система ППО.

Губернатор повідомив, що вночі в Калузькій області були начебто знищені 24 безпілотники. Жертв та руйнувань немає. На місці працює оперативна група.

Нагадаємо, у ніч проти 20 березня Сили оборони України атакували російський військовий аеродром «Енгельс-2». Ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування.

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