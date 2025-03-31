- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1696
- Час на прочитання
- 1 хв
БпЛА атакували аеродром "Шайковка" у Росії
Військовий аеродром "Шайковка" зазнав атаки безпілотників. Влада РФ стверджує, що всі дрони збито, проте місцеві повідомляють про вибухи.
Безпілотники атакували аеродром «Шайковка» у Калузькій області Росії у ніч проти 31 березня. Місцеві жителі чули гучні вибухи.
Про це повідомляють російські телеграм-канали та губернатор Калузької області Владислав Шапша.
У пабліках стверджується, що начебто ЗСУ атакували Калузьку область. Місцеві жителі розповіли, що чули гучні вибухи у небі над селищем Шайковка, де розташований військовий аеродром. Попередньо спрацювала система ППО.
Губернатор повідомив, що вночі в Калузькій області були начебто знищені 24 безпілотники. Жертв та руйнувань немає. На місці працює оперативна група.
Нагадаємо, у ніч проти 20 березня Сили оборони України атакували російський військовий аеродром «Енгельс-2». Ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування.