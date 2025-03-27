Атака на "Енгельс-2": Генштаб повідомив, що знищено

На аеродромі "Енгельс-2" були знищені російські ракети, якими ворог планував атакувати Україну протягом березня-квітня.

Через удар по російському військовому аеродрому "Енгельс-2" 20 березня ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі акцентували, що знищені російські ракети були розраховані для завдавання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня.

А через удари по місцях зберігання авіаційного пального було знищено значні його запаси. Це що негативно впливає на можливість росіян забезпечувати бойові дії.

Нагадаємо, у ніч проти 20 березня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області РФ. Було зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.