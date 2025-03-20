ЗСУ потужно вдарили по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області

Цей військовий об'єкт загарбники активно використовують для атак по Україні.

Вночі проти четверга, 20 березня, українські Сили оборони завдали удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ. В районі летовища зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Цей військовий об'єкт використовується авіацією окупантів, зокрема, для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти російських окупантів, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення і припинити збройну агресіюРФ проти України.

Як повідомлялося, цієї ночі сталася атака БпЛА на Саратовську область. Зокрема, супутникові знімки показують, що росіяни втратили ракети, зокрема Х-101.

Читайте також: