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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на 20 березня 2025-го знищено понад 899 тис. російських загарбників. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили ще 43 артсистеми і 179 БпЛА.

Станом на ранок 20 березня ЗСУ знищили 899 470 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1400 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу ‒ близько 899470 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 10377 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21561 (+38) од,
  • артилерійських систем – 24747 (+43) од,
  • РСЗВ – 1322 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 1110 (+3) од,
  • літаків  – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29895 (+179),
  • крилаті ракети  ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41094 (+91) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3780 (+0).

Як повідомлялося, агресорка РФ заявила, що "збила" F-16 на СумщиніОчільник служби зв'язків з громадськістю Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат спростував такі заяви окупантів.

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