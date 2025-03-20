Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Окупанти втратили ще 43 артсистеми і 179 БпЛА.

Станом на ранок 20 березня ЗСУ знищили 899 470 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1400 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

особового складу ‒ близько 899470 (+1400) осіб,

танків ‒ 10377 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 21561 (+38) од,

артилерійських систем – 24747 (+43) од,

РСЗВ – 1322 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1110 (+3) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29895 (+179),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 41094 (+91) од,

спеціальна техніка ‒ 3780 (+0).

Як повідомлялося, агресорка РФ заявила, що "збила" F-16 на Сумщині. Очільник служби зв'язків з громадськістю Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат спростував такі заяви окупантів.

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