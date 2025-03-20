Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Окупанти втратили ще 43 артсистеми і 179 БпЛА.
Станом на ранок 20 березня ЗСУ знищили 899 470 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1400 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
- особового складу ‒ близько 899470 (+1400) осіб,
- танків ‒ 10377 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21561 (+38) од,
- артилерійських систем – 24747 (+43) од,
- РСЗВ – 1322 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1110 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29895 (+179),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41094 (+91) од,
- спеціальна техніка ‒ 3780 (+0).
Як повідомлялося, агресорка РФ заявила, що "збила" F-16 на Сумщині. Очільник служби зв'язків з громадськістю Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат спростував такі заяви окупантів.