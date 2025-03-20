День ангела 20 березня: кого та як вітати з іменинами

20 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 20 березня

20 березня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Василя, Віктора, Максима, Микиту, Сергія, Клавдію, Марію, Олександру, Світлану, Уляну.

Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві легкий, оптимістичний. В дорослому віці стає доброзичливим, працьовитим.

Василь — давньогрецьке ім'я, перекладається як "цар". В дитинстві врівноважений, життєрадісний. В дорослому віці стає успішним, знає собі ціну.

Віктор — латинське коріння, тлумачиться як "переможець". В дитинстві вихований, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим, наполегливим.

Максим — латинське походження, означає "найвеличніший". В дитинстві лагідний, відкритий. В дорослому віці стає честолюбним, гордим.

Микита — давньогрецьке ім'я, перекладається як "переможець". В дитинстві впертий, егоїстичний. В дорослому віці стає добрим і турботливим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як "знатний". В дитинстві самотній, часто невпевнений в собі. В дорослому віці стає справедливим, завзятим.

Клавдія — латинське походження, означає "кульгава". В дитинстві комунікабельна, працьовита. В дорослому віці стає доброзичливою і життєрадісною.

Марія — давньоєврейське ім'я, перекладається як "кохана". В дитинстві завжди прийде на допомогу, вміє втішити. В дорослому віці залишається доброю, співчутливою.

Олександра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "захисниця". В дитинстві цікава, непосидюча. В дорослому віці стає оптимістичною, активною.

Світлана — давньогрецьке походження, означає "світла". В дитинстві імпульсивна, емоційна. В дорослому віці стає духовною, незлопам'ятною.

Уляна — латинське ім'я, перекладається як "щастя". В дитинстві вперта, рішуча. В дорослому віці стає красномовною, дружелюбною.

День ангела 20 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з чудовим святом — твоїм Днем Ангела! Бажаю тобі яскравих миттєвостей щастя, безмежної любові, гармонії і благополуччя. Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи тобі силу і підтримку на кожному кроці. Щастя тобі і тепла в душі!

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Нехай цей день принесе тобі море позитиву та гармонії. Бажаю, щоб твої життєві шляхи були світлими, а в серці завжди панувала радість. Нехай твій Ангел-охоронець захищає тебе від усього негативного і дарує мудрість на кожному етапі життя.

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Бажаю, щоб твій Ангел завжди тримав тебе під своїм наглядом, оберігав від усіх негараздів і дарував незабутні миті щастя. Нехай цей день буде наповнений теплом, а твоє серце — миром і любов’ю. Нехай удача та благополуччя супроводжують тебе завжди!

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Бажаю, щоб твій Ангел завжди охороняв тебе від усіх труднощів, даруючи тобі силу і віру в себе. Нехай твоє життя буде сповнене тільки світлих моментів, а ти відчуваєш підтримку у кожному своєму кроці. Щастя і гармонії тобі!

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З Днем Ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі радість, мир і душевний спокій. Бажаю, щоб твій Ангел завжди вів тебе по життю, даруючи захист і натхнення. Нехай серце твоє буде наповнене благословенням і світлом!

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