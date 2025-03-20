Яке сьогодні, 20 березня, свято в Україні: що святкують

Сьогодні, 20 березня, в Україні святкують День весняного рівнодення, Всесвітній день Землі та Міжнародний день щастя. До Нового року залишилося 286 днів.

20 березня 2025 року — четвер. 1121-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 20 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 березня:

1602 рік — була заснована Голландська Ост-Індійська компанія (VOC), яка стала першою у світі офіційно зареєстрованою публічною компанією;

1815 рік — Наполеон Бонапарт повернувся до Парижа після заслання на острів Ельба, що ознаменувало початок його "ста днів" правління;

1854 рік — в США виникла Республіканська партія;

1883 рік — підписали Паризьку конвенцію про охорону промислової власності — один із найперших і найважливіших міжнародних документів у цій сфері;

1890 рік — німецький імператор змусив Отто фон Бісмарка залишити політику;

1916 рік — Альберт Ейнштейн опублікував загальну теорію відносності;

1921 рік — під час плебісциту більшість мешканців Верхньої Сілезії висловилися за те, щоб залишитися в складі Німеччини;

1933 рік — біля Мюнхена відкрили перший концтабір у Німеччині — Дахау, де спершу утримували політичних опонентів нацистів: комуністів і соціал-демократів;

1939 рік — Німеччина висунула Литві ультиматум із вимогою передати Клайпедський край, який був виконаний через два дні;

1956 рік — Туніс здобув незалежність;

1991 рік — на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР створено Національний банк України, а також націоналізовано союзні банки на території Української РСР;

1995 рік — секта Аум Сінрікьо здійснила заринову атаку в токійському метро;

2003 рік — військові США, Великої Британії та Австралії розпочали вторгнення в Ірак;

2007 рік — вийшла культова комп’ютерна гра S.T.A.L.K.E.R., створена українською студією GSC Game World;

2015 рік — в один день відбулося повне сонячне затемнення, рівнодення та супермісяць;

2018 рік — Україна та Катар підписали угоду про безвізовий режим.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

20 березня в Україні і світі святкують День весняного рівнодення / Фото: Unsplash

20 березня в Україні і світі святкують День весняного рівнодення. Це особливий день, коли Сонце перетинає небесний екватор і переходить у північну півкулю. Явище зазвичай відбувається 20 або 21 березня і знаменує початок астрономічної весни. У цей момент день і ніч тривають приблизно однаковий час, після чого світловий день починає поступово збільшуватися.

Цей день асоціюється з пробудженням природи, оновленням та гармонією. У багатьох культурах його сприймають як період рівноваги між світлом і темрявою, що символізує новий початок, відродження та зростання.

Також 20 березня Всесвітній день відновлення дикої природи. Це міжнародна ініціатива, покликана привернути увагу до руйнування екосистем і необхідності їхнього відновлення. Цей день нагадує людству, що природа — не просто ресурс, а основа нашого існування, і її збереження є критично важливим.

За останні десятиліття людська діяльність спричинила масове зникнення видів, виснаження природних ресурсів і деградацію середовища. Вирубка лісів, забруднення водойм, кліматичні зміни та неконтрольоване споживання негативно впливають на планету. Щоб майбутні покоління могли жити в гармонії з природою, необхідно не тільки припинити її руйнування, а й активно допомагати їй відновлюватися.

А ще 20 березня Всесвітній день борошна. Борошно є не лише базовим інгредієнтом для приготування хліба та випічки, а й важливим елементом світової кулінарії. Ця дата обрана, оскільки вона припадає на період, коли в багатьох країнах завершується зимовий сезон і починається підготовка до нового врожаю зернових. Це час, коли починається активний сезон для виробництва нового борошна. Цікавий факт: археологи знайшли перші сліди борошна ще понад 30 000 років тому.

20 березня святкують Всесвітній день жаб. Жаби відіграють важливу роль у підтримці екологічної рівноваги, але через різні загрози їхні популяції зменшуються. Жаби – це природні регулятори чисельності комах, таких як комарі та мухи. Вони також служать індикаторами здоров'я екосистем, адже дуже чутливі до змін у навколишньому середовищі, зокрема забруднення води і кліматичних змін.

Також 20 березня Всесвітній день горобця. Горобці стали невід’ємною частиною міських пейзажів, але через зміни в навколишньому середовищі та людську діяльність їх популяції почали скорочуватись. Горобці відіграють ключову роль у природному балансі. Вони допомагають контролювати популяції комах, поїдаючи багато шкідників, таких як комарі і різноманітні комахи. Це допомагає зберігати здоров'я сільського господарства та інших екосистем. Окрім того, вони є частиною харчового ланцюга, слугуючи їжею для інших хижих птахів і тварин.

А ще 20 березня Всесвітній день оповідання. Оповідання — це спосіб передавати досвід, культуру, знання та емоції, який існував ще до появи письма. Цей день наголошує на важливості творчого самовираження та збереження культурних традицій через історії. Оповідання завжди було основним способом зберігання культурної спадщини. Це не лише форма розваги, а й спосіб навчання та передачі мудрості. Історії допомагають розвивати уяву, навчають моральним урокам, дозволяють нам краще розуміти себе та інших. Це також чудовий спосіб зв’язку між людьми, адже через історії можна подолати час та простір.

Оповідання — це універсальна частина кожної культури. Від давніх часів люди використовували історії, щоб зберегти свою історію, вірування та досвід. Усні традиції існували навіть у суспільствах, де письмовість ще не була поширена. У міру розвитку цивілізацій, усне оповідання стало писемним, і так почали з’являтися літературні форми, які ми сьогодні сприймаємо як класичні твори. Цікавий факт: у середньовіччі і під час Ренесансу влаштовувалися спеціальні вечори, на яких слухачі могли насолоджуватися оповіданнями, часто розповідали їх у вигляді пісень чи поем.

20 березня святкують Всесвітній день поведінкового аналізу. Цей день допомагає зрозуміти, як наука про поведінку може впливати на покращення якості життя, зміну поведінкових звичок і вирішення проблем у соціальній, психологічній та освітній сферах. Поведінковий аналіз — це науковий метод дослідження та корекції поведінки, який вивчає, як зовнішні фактори (середовище) впливають на поведінку індивідів. Завдяки цим знанням можна змінювати поведінку за допомогою спеціальних технік, які враховують закони навчання і впливу навколишнього середовища.

Ця наука має свої корені в психології, і її розвиток значною мірою пов’язаний з іменем Б. Ф. Скіннера, який створив теорію оперантного обумовлення. Його дослідження показали, що поведінку можна контролювати і змінювати, вивчаючи, як конкретні стимули впливають на організми. Це стало основою для розвитку різноманітних методів корекції та навчання.

20 березня святкують Всесвітній день Землі / Фото: Unsplash

Також 20 березня Всесвітній день театру для дітей та юнацтва. Це свято відзначає важливість театральних вистав, які не тільки розважають, але й виховують, розвивають творчі здібності, допомагають дітям і підліткам краще розуміти себе та навколишній світ.

Театральне мистецтво для молодої аудиторії є потужним інструментом для розвитку емоційної та соціальної інтелігенції. Вистави для дітей допомагають не лише вивести на сцену фантазії, але й учать дітлахів важливим життєвим урокам, зокрема співчуттю, моральним принципам і вмінню взаємодіяти з іншими людьми. Через ці вистави дитина пізнає себе, навчається виражати емоції і вирішувати проблеми.

Ідея святкування дня театру для дітей і підлітків виникла для того, щоб акцентувати увагу на важливості театрального мистецтва в розвитку молодого покоління. Театр для дітей існує вже з кінця XIX століття, коли театри почали спеціалізуватися на постановках для юної аудиторії. З того часу театральне мистецтво стало важливою частиною культурного виховання та освіти.

А ще 20 березня День бібліоманії. Це свято любителів літератури, зокрема тих, хто захоплюється збиранням книг і вважає це справжнім мистецтвом. "Бібліоманія" — це термін, що описує пристрасне бажання володіти та колекціонувати книги, інколи до межі одержимості.

Бібліоманія — це не просто любов до читання, а справжня пристрасть до книг, яка може проявлятися у вигляді колекціонування рідкісних видань, старовинних екземплярів або певних жанрів. Це захоплення може досягати таких масштабів, що бібліомани витрачають багато часу і ресурсів на пошук та збереження цінних книжкових скарбів. Для них книги — це не просто предмети для читання, а частина культури і навіть духовної цінності.

Свято не є офіційним, але воно дає можливість привернути увагу до важливості книг у житті кожної людини. День бібліоманії пропагує ідею, що книга — це не лише джерело знань, але й об'єкт захоплення, що здатен не тільки змінювати думки, а й робити кожну бібліотеку чи домашню колекцію особливою.

20 березня святкують Міжнародний день астрології. Він має на меті привернути увагу до астрології, як однієї з найбільш захоплюючих і древніх практик, що досліджує вплив планет і зірок на життя людей. Це день, коли шанувальники цієї дисципліни можуть поділитися своїми знаннями і поглядами на те, як небесні тіла можуть впливати на наше повсякденне існування.

Астрологія — це система вірувань, яка вивчає рухи планет, зірок і інших небесних тіл та їхній вплив на події на Землі. Вона базується на тому, що розташування цих об'єктів під час народження людини може визначати її особисті риси, долю та життєвий шлях. Астрологія вивчає гороскопи — карти небес, що показують, як планети та знаки зодіаку впливають на людину.

Це свято виникло як спосіб відзначити важливість астрології в культурному розвитку людства. Ідея святкувати астрологію була зумовлена тим, що вона є однією з найдавніших наук, яка допомагає людям зрозуміти себе, своє оточення та навіть передбачити події в майбутньому.

Також 20 березня Міжнародний день щастя. Був встановлений ООН 2012 року, щоб підкреслити значення щастя та благополуччя як важливих складових здорового й гармонійного життя. Це свято покликане звернути увагу на важливість щастя не тільки з матеріальної точки зору, а й з психоемоційної, підкреслюючи, що внутрішнє задоволення та психічне здоров'я мають неабияке значення для кожної людини.

Ідея заснувати цей день виникла завдяки Бутану, де концепція щастя стала основною для вимірювання національного добробуту. Країна запровадила індекс щастя (Гросмейндхеппінг), намагаючись визначати добробут населення через щастя, а не через традиційний ВВП. Це стало поштовхом для поширення ідеї щастя як мети не тільки на рівні окремих осіб, а й на глобальному рівні.

Щастя — це не просто емоційний стан, а комплексне почуття задоволення від життя, яке залежить від багатьох факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Це баланс між особистими досягненнями, здоров'ям, стосунками з іншими людьми та загальним сприйняттям світу. Щастя може мати різні форми і для кожної людини це відчуття може бути різним, але загалом воно пов'язане з внутрішнім спокоєм і гармонією. Цікавий факт: виявлено, що навіть зростання доходів не завжди веде до збільшення рівня щастя, особливо після того, як людина забезпечить свої базові потреби.

А ще 20 березня Всесвітній день здоров’я ротової порожнини. Він став важливою ініціативою для підвищення обізнаності про те, як правильний догляд за зубами та яснами впливає на загальний стан здоров’я. Заснований 2013 року Міжнародною федерацією стоматологічних асоціацій, цей день наголошує на важливості профілактики захворювань порожнини рота та раннього виявлення проблем.

Здоров'я ротової порожнини — це не лише красиві зуби, а й загальний стан ясен, язика і слизових оболонок рота. Щоденний догляд за зубами, використання зубної нитки та регулярні візити до стоматолога допомагають запобігти таким проблемам, як карієс, пародонтит і інші серйозні захворювання. Погане здоров'я рота може впливати на стан організму в цілому, збільшуючи ризик серцево-судинних хвороб та діабету.

Цей день було встановлено для того, щоб нагадати про те, як важливо дбати про стан ротової порожнини, оскільки багато захворювань можна було б уникнути, якщо б люди більше звертали увагу на профілактику. Саме тому Всесвітній день здоров’я ротової порожнини сприяє підвищенню інформованості серед населення про важливість правильного догляду та регулярних оглядів у стоматолога.

20 березня святкують Всесвітній день Землі. День Землі був створений як відповідь на все зростаючі проблеми забруднення навколишнього середовища, знищення природних ресурсів і зміну клімату. Перші святкування відбулися в США, де мільйони людей вийшли на вулиці, щоб заявити про важливість збереження природи. Цей рух став основою для екологічного активізму, який розповсюдився по всьому світу. Від того часу день Землі став символом боротьби за чистоту довкілля і глобального співробітництва для збереження планети. Цікавий факт: лише 5% усіх водних ресурсів Землі придатні для пиття, і їх дуже обмежена кількість, що робить збереження води особливо важливим.

Також 20 березня Міжнародний день французької мови. Він був започаткований ЮНЕСКО 2010 року. Це свято покликане підвищити обізнаність про французьку мову та її значення в світі, а також просувати культурний обмін серед франкомовних країн.

День французької мови був створений, щоб відзначити її важливість як однієї з основних мов міжнародного спілкування. Французька є офіційною мовою численних міжнародних організацій, таких як ООН, ЄС та МОК. Вона є також мовою культури, мистецтва та наукових досягнень, оскільки має багатющу історію і культурну спадщину.