Какой сегодня, 20 марта, праздник в Украине: что празднуют

Сегодня, 20 марта, в Украине отмечают День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли и Международный день счастья. До Нового года осталось 286 дней.

20 марта 2025 года — четверг. 1121-й день войны в Украине.

Памятные даты 20 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 20 марта:

1602 год – была основана Голландская Ост-Индийская компания (VOC), которая стала первой в мире официально зарегистрированной публичной компанией;

1815 год — Наполеон Бонапарт вернулся в Париж после ссылки на остров Эльба, что ознаменовало начало его "ста дней" правления;

1854 год – в США возникла Республиканская партия;

1883 год – подписали Парижскую конвенцию об охране промышленной собственности – один из самых первых и важнейших международных документов в этой сфере;

1890 год – немецкий император заставил Отто фон Бисмарка покинуть политику;

1916 год – Альберт Эйнштейн опубликовал общую теорию относительности;

1921 год — во время плебисцита большинство жителей Верхней Силезии высказались за то, чтобы остаться в составе Германии;

1933 год — возле Мюнхена открыли первый концлагерь в Германии — Дахау, где сначала содержали политических оппонентов нацистов: коммунистов и социал-демократов;

1939 год – Германия выдвинула Литве ультиматум с требованием передать Клайпедский край, который был исполнен через два дня;

1956 год — Тунис обрел независимость;

1991 год — на базе Украинского республиканского банка Госбанка СССР создан Национальный банк Украины, а также национализированы союзные банки на территории Украинской ССР;

1995 год — секта Аум Синрикё совершила зариновую атаку в токийском метро;

2003 год — военные США, Великобритании и Австралии начали вторжение в Ирак;

2007 год – вышла культовая компьютерная игра STALKER, созданная украинской студией GSC Game World;

2015 год – в один день произошло полное солнечное затмение, равноденствие и супермесяц;

2018 год — Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

20 марта в Украине и мире празднуют День весеннего равноденствия / Фото: Unsplash

20 марта в Украине и мире празднуют День весеннего равноденствия. Это особый день, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит в северное полушарие. Явление обычно происходит 20 или 21 марта и знаменует начало астрономической весны. В этот момент день и ночь длятся примерно одинаковое время, после чего световой день начинает постепенно увеличиваться.

Этот день ассоциируется с пробуждением природы, обновлением и гармонией. Во многих культурах его воспринимают как период равновесия между светом и тьмой, что символизирует новое начало, возрождение и рост.

Также 20 марта Всемирный день возобновления дикой природы. Это международная инициатива, призванная привлечь внимание к разрушению экосистем и необходимости их обновления. Этот день напоминает человечеству, что природа — не просто ресурс, а основа нашего существования, и ее сохранение критически важно.

За последние десятилетия человеческая деятельность повлекла за собой массовое исчезновение видов, истощение природных ресурсов и деградацию среды. Вырубка лесов, загрязнение водоемов, климатические изменения и неконтролируемое потребление оказывают негативное влияние на планету. Чтобы будущие поколения могли жить в гармонии с природой, необходимо не только прекратить разрушение, но и активно помогать ей восстанавливаться.

А еще 20 марта Всемирный день муки. Мука является не только базовым ингредиентом для приготовления хлеба и выпечки, но и важнейшим элементом мировой кулинарии. Эта дата выбрана, поскольку приходится на период, когда во многих странах завершается зимний сезон и начинается подготовка к новому урожаю зерновых. Это время, когда начинается активный сезон для производства новой муки. Интересный факт: археологи обнаружили первые следы муки еще более 30 000 лет назад.

20 марта празднуют Всемирный день лягушек. Лягушки играют важную роль в поддержании экологического равновесия, но из-за различных угроз их популяции уменьшаются. Лягушки – это естественные регуляторы численности насекомых, таких как комары и мухи. Они также служат индикаторами здоровья экосистем, так как очень чувствительны к изменениям в окружающей среде, в частности, загрязнению воды и климатическим изменениям.

Также 20 марта Всемирный день воробья. Воробьи стали неотъемлемой частью городских пейзажей, но из-за изменений в окружающей среде и человеческой деятельности их популяции начали сокращаться. Воробьи играют ключевую роль в естественном балансе. Они помогают контролировать популяции насекомых, поедая много вредителей, таких как комары и всевозможные насекомые. Это помогает сохранять здоровье сельского хозяйства и других экосистем. Кроме того, они являются частью пищевой цепи, служа пищей для других хищных птиц и животных.

А еще 20 марта Всемирный день рассказа. Рассказ – это способ передавать опыт, культуру, знания и эмоции, существовавший еще до появления письма. Этот день отмечает важность творческого самовыражения и сохранения культурных традиций через истории. Рассказ всегда являлся основным способом хранения культурного наследия. Это не только форма развлечения, но и способ обучения и передачи мудрости. Истории помогают развивать воображение, учат нравственным урокам, позволяют нам лучше понимать себя и других. Это также отличный способ связи между людьми, ведь через истории можно преодолеть время и пространство.

Рассказ – это универсальная часть каждой культуры. С давних времен люди использовали истории, чтобы сохранить свою историю, верование и опыт. Устные традиции существовали даже в обществах, где письменность еще не была распространена. По мере развития цивилизаций устный рассказ стал письменным, и так начали появляться литературные формы, которые мы сегодня воспринимаем как классические произведения. Интересный факт: в средневековье и во время Ренессанса устраивались специальные вечера, на которых слушатели могли наслаждаться рассказами, часто их рассказывали в виде песен или поэм.

20 марта празднуют Всемирный день поведенческого анализа. Этот день помогает понять, как наука о поведении может влиять на улучшение качества жизни, изменение привычек поведения и решение проблем в социальной, психологической и образовательной сферах. Поведенческий анализ — научный метод исследования и коррекции поведения, который изучает, как внешние факторы (среда) влияют на поведение индивидов. Благодаря этим знаниям можно изменять поведение с помощью специальных техник, учитывающих законы обучения и воздействия окружающей среды.

Эта наука имеет свои корни в психологии, и ее развитие в значительной степени связано с именем Б. Ф. Скиннера, создавшего теорию оперантного обусловливания. Его исследования показали, что поведение можно контролировать и изменять, изучая, как конкретные стимулы влияют на организмы. Это послужило основой для развития различных методов коррекции и обучения.

20 марта празднуют Всемирный день Земли / Фото: Unsplash

Также 20 марта Всемирный день театра для детей и юношества. Этот праздник отмечает важность театральных представлений, которые не только развлекают, но и воспитывают, развивают творческие способности, помогают детям и подросткам лучше понимать себя и окружающий мир.

Театральное искусство молодой аудитории является мощным инструментом для развития эмоциональной и социальной интеллигенции. Спектакли для детей помогают не только вывести на сцену фантазии, но и учат детей важным жизненным урокам, в частности сочувствию, моральным принципам и умению взаимодействовать с другими людьми. Через эти представления ребенок узнает себя, учится выражать эмоции и решать проблемы.

Идея празднования дня театра для детей и подростков возникла для того, чтобы акцентировать внимание на важности театрального искусства в развитии молодого поколения. Театр для детей существует уже с конца XIX века, когда театр начали специализироваться на постановках для юной аудитории. С этого времени театральное искусство стало важной частью культурного воспитания и образования.

А еще 20 марта День библиомании. Это праздник любителей литературы, в том числе тех, кто увлекается сбором книг и считает это настоящим искусством. Библиомания — это термин, описывающий страстное желание владеть и коллекционировать книги, иногда до предела одержимости.

Библиомания — это не просто любовь к чтению, а подлинная страсть к книгам, которая может проявляться в виде коллекционирования редких изданий, старинных экземпляров или определенных жанров. Это восхищение может достигать таких масштабов, что библиоманы тратят много времени и ресурсов на поиск и сохранение ценных книжных сокровищ. Для них книги это не просто предметы для чтения, а часть культуры и даже духовной ценности.

Праздник не официальный, но он дает возможность привлечь внимание к важности книг в жизни каждого человека. День библиомании пропагандирует идею, что книга — это не только источник знаний, но и объект увлечения, способный не только менять мысли, но и делать каждую библиотеку или домашнюю коллекцию особенной.

20 марта празднуют Международный день астрологии. Он имеет целью привлечь внимание к астрологии, как одной из наиболее увлекательных и древних практик, исследующей влияние планет и звезд на жизнь людей. Это день, когда почитатели этой дисциплины могут поделиться своими знаниями и взглядами на то, как небесные тела могут влиять на наше повседневное существование.

Астрология – это система верований, изучающая движения планет, звезд и других небесных тел и их влияние на события на Земле. Она базируется на том, что расположение этих объектов при рождении человека может определять его личные черты, судьбу и жизненный путь. Астрология изучает гороскопы – карты небес, показывающие, как планеты и знаки зодиака влияют на человека.

Этот праздник возник как способ отметить важность астрологии в культурном развитии человечества. Идея праздновать астрологию была обусловлена тем, что она является одной из древнейших наук, помогающей людям понять себя, свое окружение и даже предсказать события в будущем.

Также 20 марта Международный день счастья. Был установлен ООН 2012, чтобы подчеркнуть значение счастья и благополучия как важных составляющих здоровой и гармоничной жизни. Этот праздник призван обратить внимание на важность счастья не только с материальной точки зрения, но и с психоэмоциональной, подчеркивая, что внутреннее удовлетворение и психическое здоровье имеют большое значение для каждого человека.

Идея основать этот день возникла благодаря Бутану, где концепция счастья стала основополагающей для измерения национального благосостояния. Страна ввела индекс счастья (Гросмейндхеппинг), пытаясь определять благосостояние населения через счастье, а не традиционный ВВП. Это стало толчком к распространению идеи счастья как цели не только на уровне отдельных лиц, но и на глобальном уровне.

Счастье – это не просто эмоциональное состояние, а комплексное чувство удовлетворения от жизни, которое зависит от многих факторов, как внутренних, так и внешних. Это баланс между личными достижениями, здоровьем, отношениями с другими людьми и всеобщим восприятием мира. Счастье может иметь разные формы и для каждого человека это ощущение может быть разным, но в целом оно связано с внутренним спокойствием и гармонией. Интересный факт: обнаружено, что даже рост доходов не всегда ведет к увеличению уровня счастья, особенно после того, как человек обеспечит свои базовые потребности.

А еще 20 марта Всемирный день здоровья полости рта. Он стал важной инициативой повышения осведомленности о том, как правильный уход за зубами и деснами влияет на общее состояние здоровья. Основанный в 2013 году Международной федерацией стоматологических ассоциаций, этот день отмечает важность профилактики заболеваний полости рта и раннего выявления проблем.

Здоровье полости рта — это не только красивые зубы, но и общее состояние десен, языка и слизистых рта. Ежедневный уход за зубами, использование зубной нити и регулярные визиты к стоматологу помогают предотвратить такие проблемы, как кариес, пародонтит и другие серьезные заболевания. Плохое здоровье рта может влиять на состояние организма в целом, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Этот день был установлен для того, чтобы напомнить о том, как важно заботиться о состоянии полости рта, поскольку многие заболевания можно было бы избежать, если бы люди больше обращали внимание на профилактику. Именно поэтому Всемирный день здоровья полости рта способствует повышению информированности среди населения о важности правильного ухода и регулярных осмотров у стоматолога.

20 марта празднуют Всемирный день Земли. День Земли был создан как ответ на все растущие проблемы загрязнения окружающей среды, уничтожение природных ресурсов и изменение климата. Первые празднования прошли в США, где миллионы людей вышли на улицы, чтобы заявить о важности сохранения природы. Это движение стало основой для экологического активизма, распространившегося по всему миру. С этого времени день Земли стал символом борьбы за чистоту окружающей среды и глобального сотрудничества для сохранения планеты. Интересный факт: только 5% всех водных ресурсов Земли пригодны для питья, и их очень ограниченное количество, что делает сохранность воды особенно важной.

Также 20 марта Международный день французского языка. Он был начат ЮНЕСКО в 2010 году. Этот праздник призван повысить осведомленность о французском языке и его значении в мире, а также продвигать культурный обмен среди франкоязычных стран.

День французского языка был создан, чтобы отметить его важность как одного из основных языков международного общения. Французский является официальным языком многочисленных международных организаций, таких как ООН, ЕС и МОК. Она является языком культуры, искусства и научных достижений, поскольку имеет богатейшую историю и культурное наследие.