Чем заменить Starlink для украинских дронов: эксперт оценил возможности Европы

Starlink / © depositphotos.com

Реклама

Спутниковая система Starlink остается наиболее оптимальным решением для Украины по соотношению стоимости, скорости, веса и размера терминалов.

Об этом в интервью УНИАН заявил авиационный эксперт, специалист по развитию вооружений и новейших технологий Богдан Долинце.

Реклама

Почему Mesh-модемы не могут полностью заменить Starlink

По словам эксперта, одним из главных ограничений Mesh-модемов является радиус действия и вес оборудования. Это особенно важно для беспилотников средней дальности, имеющих строгие ограничения массы полезной нагрузки.

Реклама

«Если речь идет о мидлстрайках, то на них накладываются гораздо более строгие ограничения по весу полезной нагрузки. Во-вторых, эти модемы, как правило, стоят достаточно дорого, что существенно нарушает экономику работы самолетов средней дальности. Ведь сеть с Mesh-модемами обходится значительно дороже использования терминалов Starlink», — пояснил Долинце.

Для беспилотников большой дальности такая технология имеет существенные недостатки. Эксперт отметил, что дальность действия Mesh-модемов обычно не превышает 200–300 км, поэтому создание стабильного канала связи на гораздо больших расстояниях потребовало бы разветвленной сети беспилотников.

«Особенно если речь идет об ударах на глубину более 1000 километров. Ведь обычно дальность действия Mesh-модемов не превышает 200–300 километров. Это требует, чтобы в воздушном пространстве противника находилось не менее десяти действующих беспилотников. И в случае уничтожения двух-трех беспилотников в этой цепочке все остальные полностью лишатся связи», — подчеркнул специалист.

Может ли OneWeb стать альтернативой Starlink

Отдельно Долинце рассмотрел европейскую систему спутникового Интернета OneWeb, созданную на базе спутникового сервиса Eutelsat.

Реклама

По оценке эксперта, эта сеть значительно уступает Starlink по количеству спутников, а также имеет ограничения по покрытию, скорости и надежности связи.

Это европейская сеть, насчитывающая около 650 спутников против почти 10 000 спутников в сети Starlink. То есть мы понимаем, что она фактически имеет в 20 раз меньшую плотность покрытия, меньшую скорость, надежность и эффективность работы», — отметил Долинце.

Он также указал на стоимость и габариты терминалов OneWeb. По его словам, они значительно дороже и тяжелее, а их пропускная способность ниже по сравнению с оборудованием Starlink. Из-за веса в несколько десятков килограммов такие терминалы, по мнению специалиста, менее пригодны для установки на беспилотниках.

«В основном она используется именно на стационарных объектах разными государственными и правительственными ведомствами Европейского Союза. В принципе OneWeb обеспечивает определенную независимость от технологии Starlink, но при этом не способна в полной мере ее компенсировать или заменить. Вес, цена и другие характеристики делают это нецелесообразным, в том числе с экономической точки зрения», — добавил эксперт.

Реклама

Что известно о европейской системе GOVSATCOM

Еще одной потенциальной альтернативой является GOVSATCOM — система, объединяющая правительственные геостационарные спутниковые ресурсы стран Европейского Союза.

Как объяснил Долинце, из-за использования геостационарных спутников задержка сигнала в этой системе составляет сотни миллисекунд. По его словам, выход на коммерческий уровень применения намечен на 2027 год.

«Она может использоваться, в частности, для нужд Украины. Она строится на базе сети спутников IRIS, завершение развертывания которой запланировано на 2029 год», — рассказал специалист.

Основной задачей GOVSATCOM является обеспечение каналов спутниковой связи. В то же время, остается открытым вопрос, сможет ли система поддерживать управление беспилотниками в движении в режиме реального времени.

Это своего рода европейская альтернатива для обеспечения независимости именно от США. Но у него пока нет подтверждения эффективности — вопрос о ее параметрах остается открытым. Хотя потенциально, если она сможет приобрести необходимую мощность и скорость, которые будут хотя бы сравнимы с параметрами гражданской сети Starlink, то сможет стать достойной альтернативой», — подчеркнул Долинце.

В заключение эксперт отметил, что по своим параметрам и охвату GOVSATCOM близка к российской спутниковой сети «Рассвет».

Ранее сообщалось, что в США просят инициировать расследование в Министерстве обороны из-за ограничения работы Starshield в Украине.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расширение доступа к спутниковой связи Starlink позволило украинским военным уничтожать российские установки для запуска баллистических ракет.

Новости партнеров

Новости партнеров