Ограничение Starlink для Украины: как это ударило по фронту и чего добивается Трамп

Ограничение Starlink от США / © Unsplash

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До вчерашнего дня атаки украинских дронов были беспрепятственными со стороны связи Starlink. Однако с утра 14 октября украинские военные начали сообщать о снижении скорости сети и отмененных дроновых миссиях из-за новых лимитов и ограничений от SpaceX.

Об этом пишет The Telegraph.

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Украинские пилоты теряют контроль над дронами: как новые лимиты SpaceX ограничивают войско

Военнослужащие 7-го корпуса быстрого реагирования в течение месяцев уничтожали тыловые пути поставки врага и сдерживали продвижение россиян в сторону Запорожья, до которого оккупантам остается всего 16 километров. Обеспечивать управление скоростными дронами бойцам позволяла StarShield — военно-ориентированная версия сети Starlink от Илона Маска.

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Но во вторник, 13 октября, администрация Дональда Трампа приняла решение перекрыть этот канал связи. Позже у Трампа отрицали вмешательство и пообещали разобраться в ситуации.

Причину возникновения слепых зон украинские военные выяснили на следующее утро. Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил о введении компанией SpaceX программного порога скорости для украинских дронов на уровне 160 км/ч.

Поскольку пересечение этого скоростного предела гарантировала лишь военная платформа Starshield, подчиненная Минобороны США, указание по блокированию поступало непосредственно из Вашингтона, а не по инициативе Илона Маска.

По состоянию на вечер среды проблемы усугубились: Бескрестнов сообщил о сбоях в системе управления даже во время полетов на скорости до 65 км/ч. Это фактически обездвижило значительную часть украинских дронов, превратив их в легкодоступные цели для вражеских средств РЭБ и ПВО.

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Итог этих событий крайне неутешителен: пытаясь подтолкнуть Киев к принятию мирного сценария Владимира Путина, американцы без предупреждения обесточили украинские подразделения прямо посреди ночи.

Заблокировалось ли все оружие

Впрочем, блокировка не тотальна для абсолютно всех типов беспилотной авиации. Массовые FPV-дроны работают на обычном радиосигнале, поэтому Силы обороны продолжают применять их тысячами. Что касается дальнобойной разведывательной авиации, то лишь часть аппаратов завязана на Starlink, в то время как большинство имеет возможность использовать альтернативные каналы.

Раздражение Дональда Трампа, по наблюдениям обозревателей, вызвано непоколебимой позицией Владимира Зеленского по поводу атак на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру, которую глава Белого дома считает фактором удорожания дизеля на мировых рынках.

Однако новые ограничения вряд ли остановят эти рейды, поскольку покрытие Starlink выключается на границе с РФ, а дальнобойные дроны программируются на автономный маршрут еще до старта.

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Может существенно ухудшиться ситуация с ударами средней дальности — на глубину до 400 километров в тыл противника. Теперь российские войска смогут значительно безопаснее перегруппировывать силы и перевозить ресурсы на временно оккупированных территориях.

После слов Зеленского о предательстве Соединенными Штатами Украины Илон Маск переложил ответственность за установление ограничений на администрацию США, подчеркнув, что платформа Starshield является правительственной собственностью и любые регулировки скорости утверждались лично Трампом.

Препятствия при продвижении на фронте

Ограничение Starlink прямо повлияло на события на линии фронта, в частности, они ударили по 3-й отдельной штурмовой бригаде, которая недавно отвоевала примерно 275 квадратных километров в Донецкой области во время операции «Вивальди».

Украинский разработчик систем дистанционного управления для Starlink по имени Давид рассказал, что во вторник вечером от бойцов 3-й бригады начали поступать тревожные сообщения о внезапной потере соединения.

«Мы начали расследование с нашей стороны, что могло пойти не так. Мы потратили на это достаточно много времени. Но проблемы становятся еще более серьезными, когда партнер вставляет палки в колеса», — говорит военный.

В нынешних условиях украинским операторам станет гораздо труднее уничтожать логистику врага, места скопления сил и пусковые установки в ближнем тылу врага.

Россияне получат долгожданную передышку и в конце концов смогут доставить топливо и провизию на оккупированные территории.

Угроза для ПВО и поиск альтернатив

Альтернативные спутниковые системы на низкой околоземной орбите существуют — в частности европейская сеть OneWeb или разработка Amazon Leo. Но на данном этапе они проигрывают по показателям точности, надежности и стоимости эксплуатации.

Низкоорбитальные спутники остаются незаменимыми в боевых условиях благодаря минимальной задержке передачи данных и отсутствию потребности в использовании массивных антенных установок.

Россияне развернули собственные аналоги спутниковой связи после блокировки терминалов оккупантов в Украине. Теперь они максимально хотят воспользоваться этим отключением.

Кроме свободного передвижения войск РФ ситуация создает критические риски для украинской системы ПВО. Украина активно использует специальные дроны-перехватчики для уничтожения реактивных беспилотников типа «Герань», которыми враг каждую ночь массированно атакует украинскую инфраструктуру. И эти дроны работают благодаря системе Starlink.

Учитывая, что скорость «Гераней» достигает 480 км/ч, а украинские дроны теперь ограничены до 160 км/ч, защитники теряют возможность противодействовать воздушным атакам на тыловые города.

Ситуация может ухудшиться, если США прекратят делиться разведданными, что предположил Владимир Зеленский. Это может лишить украинцев даже тех нескольких минут, которые обычно есть для перехода в укрытие.

Официально Трамп опровергает намерения отменить обмен разведданными, однако, по данным источников издания Semafor, президент США сильно раздражен и вполне способен отдать соответствующий приказ, несмотря на возражения со стороны главы ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Вероятно, ограничением скорости Трамп рассчитывает заставить Украину согласиться на территориальные уступки. Если расчет состоит именно в этом, попытка снова окажется бесполезной, но будет стоить Украине новых человеческих потерь.

Единственным безоговорочным итогом этого кризиса станет окончательное осознание Украиной и ее европейскими партнерами опасности тотальной зависимости от американских оборонных технологий. Это только ускорит разработку и внедрение собственных независимых решений.

В США отрицают причастность к ограничениям Starlink в Украине

Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа отрицали причастность к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине. На фоне перебоев со связью советники президента Владимира Зеленского провели переговоры с представителями Белого дома, ЦРУ и Пентагона, чтобы выяснить причины проблем и пути их устранения.

В Белом доме украинской стороне заявили, что не контролируют компанию SpaceX, но намерены обратиться к ней для выяснения обстоятельств.

Проблемы в работе Starlink существенно усложнили выполнение боевых задач Силами обороны Украины. В частности, связь начала исчезать при движении беспилотников со скоростью более 160 км/ч, а в отдельных случаях — более 80 км/ч, что негативно повлияло на эффективность дронов-перехватчиков.

В то же время в Евросоюзе воздерживаются от комментариев относительно возможных ограничений работы Starlink в Украине, отмечая, что для оценки ситуации нужно больше информации. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что в Брюсселе пока не видят признаков прекращения обмена разведывательными данными между США и Украиной.

Параллельно ЕС обсуждает с украинской стороной возможность использования европейской системы защищенной спутниковой связи Govsatcom. Как уточнил представитель Европейской комиссии Том Ренье, сейчас речь идет об обеспечении доступа к соответствующим спутниковым услугам для гражданских нужд.

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