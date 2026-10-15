Обмеження Starlink для України: як це вдарило по фронту і чого добивається Трамп

Обмеження Starlink від США / © Unsplash

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До вчорашнього дня атаки українських дронів були безперешкодними з боку зв’язку Starlink. Однак з ранку 14 жовтня українські військові почали повідомляти про зниження швидкості мережі та скасовані дронові місії через нові ліміти й обмеження від SpaceX.

Про це пише The Telegraph.

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Українські пілоти втрачають контроль над дронами: як нові ліміти SpaceX обмежують військо

Військовослужбовці 7-го корпусу швидкого реагування протягом місяців нищили тилові шляхи постачання ворога та стримували просування росіян у бік Запоріжжя, до якого окупантам залишається лише 16 кілометрів. Забезпечувати керування швидкісними дронами бійцям дозволяла StarShield — військово-орієнтована версія мережі Starlink від Ілона Маска.

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Проте у вівторок, 13 жовтня, адміністрація Дональда Трампа ухвалила рішення перекрити цей канал зв’язку. Пізніше у Трампа заперечили втручання й пообіцяли розібратися в ситуації.

Причину виникнення сліпих зон українські військові з’ясували наступного ранку. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов сповістив про запровадження компанією SpaceX програмного порогу швидкості для українських дронів на рівні 160 км/год.

Оскільки перетин цієї швидкісної межі гарантувала лише військова платформа Starshield, підпорядкована Міноборони США, вказівка щодо блокування надходила безпосередньо з Вашингтона, а не з ініціативи Ілона Маска.

Станом на вечір середи проблеми поглибилися: Бескрестнов повідомив про збої в системі управління навіть під час польотів на швидкості до 65 км/год. Це фактично знерухомило значну частину українських дронів, перетворивши їх на легкодоступні цілі для ворожих засобів РЕБ та ППО.

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Підсумок цих подій вкрай невтішний: намагаючись підштовхнути Київ до прийняття мирного сценарію Володимира Путіна, американці без попередження знеструмили українські підрозділи просто посеред ночі.

Чи заблокувалася уся зброя

Утім, блокування не є тотальним для абсолютно всіх типів безпілотної авіації. Масові FPV-дрони працюють на звичайному радіосигналі, тож Сили оборони продовжують застосовувати їх тисячами. Що стосується далекобійної розвідувальної авіації, то лише частина апаратів зав’язана на Starlink, тоді як більшість має можливість задіяти альтернативні канали.

Роздратування Дональда Трампа, за спостереженнями оглядачів, викликане непохитною позицією Володимира Зеленського щодо атак на російську нафтопереробну інфраструктуру, яку очільник Білого дому вважає фактором здорожчання дизелю на світових ринках.

Однак нові обмеження навряд чи зупинять ці рейди, оскільки покриття Starlink вимикається на кордоні з РФ, а далекобійні дрони програмуються на автономний маршрут ще до старту.

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Може суттєво погіршитися ситуація з ударами середньої дальності — на глибину до 400 кілометрів у тил противника. Тепер російські війська зможуть значно безпечніше перегруповувати сили та перевозити ресурси на тимчасово окупованих територіях.

Після слів Зеленського про зраду Сполученими Штатами України Ілон Маск переклав відповідальність за встановлення обмежень на адміністрацію США, наголосивши, що платформа Starshield є урядовою власністю і будь-які регулювання швидкості затверджувалися особисто Трампом.

Перешкоди під час просування на фронті

Обмеження Starlink прямо вплинуло на події на лінії фронту, зокрема, вони вдарили по 3-й окремій штурмовій бригаді, яка нещодавно відвоювала приблизно 275 квадратних кілометрів на Донеччині під час операції «Вівальді».

Український розробник систем дистанційного керування для Starlink на ім’я Давид розповів, що у вівторок ввечері від бійців 3-ї бригади почали надходити тривожні повідомлення про раптову втрату з’єднання.

«Ми розпочали розслідування з нашого боку, що могло піти не так. Ми витратили на це досить багато часу. Але проблеми стають ще серйознішими, коли партнер вставляє палиці в колеса», — каже військовий.

У нинішніх умовах українським операторам стане набагато важче знищувати ворожу логістику, місця скупчення сил та пускові установки в ближньому тилу ворога.

Натомість росіяни отримають довгоочікуваний перепочинок та врешті зможуть доставити пальне та провізію до окупованих територій.

Загроза для ППО і пошук альтернатив

Альтернативні супутникові системи на низькій навколоземній орбіті існують — зокрема, європейська мережа OneWeb або розробка Amazon Leo. Однак на даному етапі вони програють за показниками точності, надійності та вартості експлуатації.

Низькоорбітальні супутники залишаються незамінними у бойових умовах завдяки мінімальній затримці передачі даних та відсутності потреби у використанні масивних антенних установок.

Росіяни розгорнули власні аналоги супутникового зв’язку після блокування терміналів окупантів в Україні. Тепер вони максимально хочуть скористатися цим відключенням.

Окрім вільного пересування військ РФ, ситуація створює критичні ризики для української системи ППО. Україна активно використовує спеціальні дрони-перехоплювачі для збиття реактивних безпілотників типу «Герань», якими ворог щоночі масовано атакує українську інфраструктуру. І ці дрони працюють завдяки системі Starlink.

Зважаючи на те, що швидкість «Гераней» сягає 480 км/год, а українські дрони тепер обмежені до 160 км/год, оборонці втрачають можливість протидіяти повітряним атакам на тилові міста.

Ситуація може погіршитися, якщо США припинять ділитися розвідданими, що припустив Володимир Зеленський. Це може позбавити українців навіть тих кількох хвилин, які зазвичай є для переходу в укриття.

Офіційно Трамп спростовує наміри скасувати обмін розвідданими, однак, за даними джерел видання Semafor, президент США сильно роздратований і цілком спроможний віддати відповідний наказ, попри заперечення з боку очільника ЦРУ Джона Реткліффа.

Ймовірно, обмеженням швидкості Трамп розраховує змусити Україну погодитися на територіальні поступки. Якщо розрахунок полягає саме в цьому, спроба знову виявиться марною, проте коштуватиме Україні нових людських втрат.

Єдиним беззаперечним підсумком цієї кризи стане остаточне усвідомлення Україною та її європейськими партнерами небезпеки тотальної залежності від американських оборонних технологій. Це лише прискорить розробку та впровадження власних незалежних рішень.

У США заперечили причетність до обмежень Starlink в Україні

Нагадаємо, в адміністрації президента США Дональда Трампа заперечили причетність до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні. На тлі перебоїв зі зв’язком радники президента Володимира Зеленського провели переговори з представниками Білого дому, ЦРУ та Пентагону, щоб з’ясувати причини проблем і шляхи їх усунення.

У Білому домі українській стороні заявили, що не контролюють компанію SpaceX, однак мають намір звернутися до неї для з’ясування обставин.

Проблеми в роботі Starlink суттєво ускладнили виконання бойових завдань Силами оборони України. Зокрема, зв’язок почав зникати під час руху безпілотників зі швидкістю понад 160 км/год, а в окремих випадках — понад 80 км/год, що негативно вплинуло на ефективність дронів-перехоплювачів.

Водночас у Євросоюзі наразі утримуються від коментарів щодо можливих обмежень роботи Starlink в Україні, зазначаючи, що для оцінки ситуації потрібно більше інформації. Речниця Єврокомісії Паула Піньйо повідомила, що в Брюсселі поки не бачать ознак припинення обміну розвідувальними даними між США та Україною.

Паралельно ЄС обговорює з українською стороною можливість використання європейської системи захищеного супутникового зв’язку Govsatcom. Як уточнив речник Європейської комісії Том Реньє, наразі йдеться про забезпечення доступу до відповідних супутникових послуг для цивільних потреб.

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