Папу Римського виписали з лікарні після операції

Папа Римський / © Associated Press

Реклама

Папу Лева XIV виписали з лікарні в Римі через чотири дні після операції з видалення злоякісної пухлини в правій легені. Лікарі оцінили його як достатньо здорового, щоб повернутися до Ватикану.

Про це повідомляє vaticannews.

Реклама

За словами лікарів, аналізи крові та сканування грудної клітки показали, що Папа Римський достатньо здоровий, щоб його виписали з лікарні. Наразі він проходить фізіотерапію для покращення дихання.

Реклама

Папа Римський / © Associated Press

Що передувало

У Папи Лева XIV діагностували рак легень, однак йому успішно провели операцію з видалення нижньої частки правої легені, повідомив Ватикан у медичному бюлетені.

У вівторок 71-річний понтифік переніс 90-хвилинну операцію в римській лікарні «Джемеллі», після чого в нього діагностували аденокарциному легені.

«Операція минула успішно, без ускладнень», — зазначили у Ватикані. Там також додали, що після хірургічного втручання Папа нормально прийшов до тями й після короткого періоду спостереження повернувся до своєї палати.

Новоутворення вперше виявили під час процедур, які у Ватикані назвали «плановим обстеженням».

Реклама

Папа особисто оголосив світові новину про операцію в неділю, виступаючи з балкона на площі Святого Петра після традиційної молитви «Ангел Господній».

Новини партнерів

Новини партнерів