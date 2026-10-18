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Папу Римського виписали з лікарні після операції
Понтифік вийшов із лікарні пішки у супроводі лікарів, вітаючи віруючих та зупиняючись, щоб поспілкуватися з деякими з них. Після цього він сів у автомобіль і вирушив у бік Ватикану.
Папу Лева XIV виписали з лікарні в Римі через чотири дні після операції з видалення злоякісної пухлини в правій легені. Лікарі оцінили його як достатньо здорового, щоб повернутися до Ватикану.
Про це повідомляє vaticannews.
За словами лікарів, аналізи крові та сканування грудної клітки показали, що Папа Римський достатньо здоровий, щоб його виписали з лікарні. Наразі він проходить фізіотерапію для покращення дихання.
Що передувало
У Папи Лева XIV діагностували рак легень, однак йому успішно провели операцію з видалення нижньої частки правої легені, повідомив Ватикан у медичному бюлетені.
У вівторок 71-річний понтифік переніс 90-хвилинну операцію в римській лікарні «Джемеллі», після чого в нього діагностували аденокарциному легені.
«Операція минула успішно, без ускладнень», — зазначили у Ватикані. Там також додали, що після хірургічного втручання Папа нормально прийшов до тями й після короткого періоду спостереження повернувся до своєї палати.
Новоутворення вперше виявили під час процедур, які у Ватикані назвали «плановим обстеженням».
Папа особисто оголосив світові новину про операцію в неділю, виступаючи з балкона на площі Святого Петра після традиційної молитви «Ангел Господній».