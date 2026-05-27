"Війна не вирішує проблем": Папа Римський відреагував на нові обстріли України

Папа Римський Лев XIV під час загальної аудієнції у Ватикані 27 травня закликав до припинення війни в Україні, коментуючи останні масовані обстріли, жертвами яких знову стали цивільні.

Про це повідомляє Vatican News.

Завершуючи у середу зустріч із паломниками на площі Святого Петра, понтифік висловив занепокоєння ескалацією бойових дій в Україні та наголосив на необхідності припинення насильства.

«Я із занепокоєнням стежу за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася. Хочу висловити свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення», — заявив Папа Лев XIV.

Він наголосив, що війна не здатна вирішити конфлікти, а лише поглиблює їх наслідки.

«Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачаються життя невинних людей», — сказав понтифік.

На завершення звернення Папа Римський ввірив народи, які страждають від війни, під захист Пресвятої Богородиці, Цариці миру.

