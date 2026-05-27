117
2 хв

Під завалами могли бути люди: очевидці розповіли про перші хвилини після удару БпЛА по Одещині (фото)

У передмісті Одеси через російську атаку спалахнула велика пожежа, серед постраждалих — діти.

Віра Хмельницька
Атака дронів на Одещину / © Суспільне

У передмісті Одеси вдень 27 травня російські війська атакували цивільну інфраструктуру ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, пошкоджено магазини, поштове відділення та автомобілі, є постраждалі, серед яких діти.

Очевидці розповіли, що після вибухів люди кинулися допомагати пораненим ще до прибуття медиків.

Про це йдеться у матеріалі «Суспільного».

Один із місцевих жителів Владислав зазначив, що побачив чоловіка з важкими травмами та почав надавати йому першу допомогу.

«Чим зміг… Зняв сорочку, почав перемотувати, підійшли хлопці, хоча б турнікет наклали. У нього повністю все в крові, декілька наскрізних отворів», — розповів чоловік.

За його словами, постраждалий перебував у свідомості до моменту госпіталізації.

Масштабна пожежа після атаки БпЛА на Одещину / © Суспільне

Пожежа на місці

Через атаку спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив низку комерційних об’єктів, зокрема зоомагазин, магазин алкогольних напоїв та відділення пошти. Унаслідок пожежі загинув собака.

Керівниця одного з магазинів Валентина повідомила, що працівники спочатку навіть не зрозуміли, що сталося.

«Подзвонили з магазину та сказали, що у нас займання. Вони спочатку не зрозуміли, що відбулося. Ми швиденько на машинах приїхали сюди. Тут вже були пожежники, швидкі», — згадує вона.

У ДСНС повідомили, що рятувальники продовжували працювати навіть під час повторної повітряної тривоги через інформацію про можливе перебування людей під завалами. Пожежу вдалося ліквідувати, однак на місці ще перевіряють конструкції, щоб уникнути повторного займання.

Атака на Одесу 27 травня

Раніше вже йшлося про те, що в Одеському районі після російської атаки БпЛА кількість постраждалих зросла до 11. Серед поранених — двоє дітей, а троє людей — у важкому стані.

Вдень 27 травня ворожі дрони атакували обласний центр. Поцілили в житлові будинки та магазини.

