Кількість постраждалих після атаки РФ на Одещину різко зросла: серед потерпілих діти
В Одеському районі після російської атаки БпЛА кількість постраждалих зросла до 11. Серед поранених — двоє дітей, троє людей перебувають у важкому стані.
Кількість постраждалих після російської атаки по Одеському району зросла до 11. Серед них — двоє дітей віком 11 та 12 років.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, вісьмох постраждалих госпіталізували. Серед потерпілих — шестеро чоловіків, троє жінок та двоє дітей.
У людей діагностували осколкові поранення, опіки, акубаротравми, поранення кінцівок, черепно-мозкові травми, а також гострі стресові реакції. Стан трьох постраждалих медики оцінюють як важкий.
«Медики надають їм всю необхідну допомогу», — повідомив Кіпер.
У ДСНС раніше інформували про вісьмох постраждалих, серед яких була одна дитина. Через атаку пошкоджено зоомагазин, відділення пошти, магазин з алкогольними напоями та легкові автомобілі.
На місці влучання виникла масштабна пожежа площею 1700 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання. Також на місці працювали психологи ДСНС.
У службі повідомили, що внаслідок пожежі в зоомагазині загинув пес.
Атака на Одесу 27 травня — що відомо
Посеред дня 27 травня російська армія запустила по Україні безпілотники. Одним із напрямків атаки стала Одещина.
Повітряна тривога в Одесі та області тривала від 12:09 до 13:14. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку міста. Місцеві медіа повідомляли, що дрони фіксували у кількох районах обласного центру.