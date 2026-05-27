Сезонний десерт з трьох інгредієнтів без випікання: смачно, просто, вишукано

Десерт без випікання

Коли починається сезон соковитої солодкої полуниці, зовсім не хочеться вмикати духовку і витрачати час на складні бісквіти чи заварні креми. Проте порадувати близьких ефектним десертом можна і без зайвих клопотів. Для цього знадобиться мінімальний набір продуктів — полуниця, зефір та вершки, роз’ємна кондитерська форма та всього година часу на стабілізацію.

Головний секрет цього торта полягає в ідеальному балансі смаків. Солодкий, повітряний зефір виступає в ролі готових коржів, свіжа полуниця додає приємну ягідну кислинку, а ніжні збиті вершки без додавання цукру об’єднують усі компоненти в єдину гармонійну композицію. Десерт виходить дивовижно легким, в міру солодким та дуже ошатним.

Інгредієнти

Для приготування десерту в кондитерській формі діаметром 20 сантиметрів знадобиться базовий набір:

Зефір (білий або ванільний) — 550 грамів;

Вершки жирні (не менше 30% жирності) — 500 грамів;

Свіжа полуниця — 600 грамів.

Також знадобиться роз’ємна кондитерська форма діаметром 20 сантиметрів. Для того щоб готовий десерт було легко дістати і його боки виглядали ідеально гладкими, бортики форми зсередини необхідно вистелити. Для цього можна скористатися професійною кондитерською ацетатною стрічкою, а якщо її немає під рукою — підійдуть звичайні підручні засоби, наприклад, чистий розрізаний файл для документів, щільний рукав для запікання або пергаментний папір.

Технологія приготування кулінарного шедевра

Процес створення торта складається з кількох простих, але послідовних кроків, які під силу навіть початківцям у кондитерській справі.

Перед початком роботи вершки необхідно обов’язково добре охолодити в холодильнику, інакше вони не зб’ються до потрібної консистенції. Холодні вершки переливають у глибоку суху миску і починають збивати міксером на середній або високій швидкості. Процес займає приблизно 5–6 хвилин. Спочатку маса залишатиметься рідкою, але поступово вона почне густішати. Збивання потрібно припинити, щойно крем стане щільним, стійким і триматиметься на вінчиках чіткими піками. Цукор чи пудру додавати не потрібно — солодкості зефіру буде цілком достатньо. Свіжу полуницю ретельно миють та перебирають. Кілька найкрасивіших, великих та рівних ягід слід одразу відкласти вбік — вони знадобляться наприкінці для фінального декору. У решти ягід акуратно видаляють зелені хвостики, після чого кожну полуницю розрізають уздовж навпіл. Увесь об’єм нарізаного зефіру розділяють на половинки за допомогою гострого ножа, щоб вийшли пласкі кружальця для викладання шарів. На плоску тарілку встановлюють кондитерське кільце, проклавши його зсередини бордюрною плівкою. Збирання відбувається за наступною схемою:

На саме дно форми щільно викладають перший шар із половинок зефіру пласким боком донизу, заповнюючи простір у вигляді красивої квітки.

На зефірну основу викладають порцію збитих вершків і ретельно розрівнюють ложкою, стежачи за тим, щоб крем повністю заповнив усі порожнечі між зефіринами.

Поверх крему рівномірним шаром розподіляють першу половину нарізаної полуниці.

Ягоди знову покривають невеликим шаром вершків. Це важливий нюанс, якщо покласти наступний шар зефіру безпосередньо на вологу полуницю, конструкція не зчепиться, а крем виступає надійним «клеєм».

Потім процедуру повторюють, викладають другий шар зефіру, знову змащують кремом та розподіляють решту полуниці.

На завершення на торт викладають залишки вершкового крему і максимально рівно загладжують поверхню за допомогою ложки або кондитерського шпателя.

Стабілізація та фінальний декор

Сформований торт у кондитерському кільці відправляють у холодильник мінімум на одну годину. За цей час жирні вершки застигнуть, а зефір злегка просочиться вологою, завдяки чому десерт чудово триматиме форму під час нарізання.

Після повного охолодження з торта обережно знімають металеве кільце та акуратно відокремлюють бордюрну плівку. Фінальний етап — творче оформлення. Верхівку десерту прикрашають шматочками зефіру та половинками відкладеної на початку полуниці. За бажанням для створення яскравого контрасту композицію можна доповнити свіжими ягодами лохини або листочками м’яти.

Готовий десерт має фантастичний вигляд у розрізі, де чітко видно чергування білосніжних повітряних шарів та яскравих вкраплень соковитої літньої ягоди.

