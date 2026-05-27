Гучна сенсація: українська тенісистка вибила другу ракетку світу з Roland Garros
Юлія Стародубцева здобула вольову перемогу над Оленою Рибакіною.
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (№55 WTA) сенсаційно перемогла другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану в матчі другого кола Roland Garros-2026.
Поєдинок завершився вольовим тріумфом нашої співвітчизниці з рахунком 3:6, 6:1, 7:6.
Зустріч тривала 2 години і 30 хвилин. Українка подала один раз навиліт, зробила 4 подвійні помилки і використала 5 з 11 брейкпойнтів.
Зазначимо, що в першому колі Стародубцева обіграла "нейтральну" росіянку Анну Блінкову — 6:3, 6:1.
У третьому раунді Юлія позмагається з переможницею матчу між американкою Гейлі Баптіст (№26 WTA) та китаянкою Ван Сію (№148 WTA).
Стародубцева — третя українка, яка подолала друге коло Roland Garros-2026. Раніше це також зробили Еліна Світоліна та Марта Костюк.
Водночас Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур уже вибули з турніру.
Ще одна представниця України, Олександра Олійникова, свій матч другого кола ґрунтового мейджора проти австралійки Кімберлі Біррелл зіграє у четвер, 28 травня.
Раніше повідомлялося, що Монфіс розчулив до сліз Світоліну своєю прощальною промовою на Roland Garros.