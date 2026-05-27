Олена Кравець натякнула на непростий період у шлюбі з чоловіком-військовим і спантеличила зізнанням

Олена Кравець

Українська акторка та телеведуча Олена Кравець висловилася про особисте життя й збентежила неоднозначним зізнанням про шлюб з чоловіком-військовим Сергієм.

Раніше зірка вже ділилася, що «до кінця не може розібратися, що зараз відбувається в особистому житті». За словами Олени, відтоді її внутрішній стан «не змінився», а відповідей на важливі для себе запитання вона поки не знайшла.

Ще більше спантеличила реакція артистки на запитання про те, що для неї є щастям у стосунках. Кравець в інтерв’ю Славі Дьоміну не стала приховувати, що зараз «не може поки що відповісти» на це.

Олена Кравець і її чоловік Сергій / © ТСН

Водночас Олена чесно розповіла, що не боїться змін у житті та навіть не уникає думок про можливе розставання. Однак вона наголошує, що не ставить крапку в стосунках і досі допускає можливість гармонії та щастя поруч із чоловіком у майбутньому.

«У моїй моновиставі є фраза: „Я одружилася нарешті з собою — сказала собі ‚так‘“. Вона дуже моя. Проте я й не заперечую якоїсь злагоди та щастя у стосунках у майбутньому. Просто зараз такий період життя: більше невизначеності, ніж ясності», — відверто поділилася зірка.

Кравець також додала, що у разі серйозних змін у особистому житті не впевнена, чи захоче публічно говорити про це. За словами артистки, вона належить до «не дуже відкритих у цьому сенсі» людей, які готові виносити такі теми на широкий загал.

