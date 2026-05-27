Чи врятують мігранти Україну від демографічної кризи: у Раді дали відповідь

Трудові мігранти в Україні

Реклама

Демографічну кризу в Україні не потрібно вирішувати шляхом залучення мігрантів. Пріоритетом державної політики має стати створення умов для повернення українців, які виїхали за кордон.

На цьому наголосив народний депутат Данило Гетманцев під час виступу у Верховній Раді.

Нардеп різко розкритикував пропозиції використовувати імміграцію як інструмент подолання демографічних викликів. За його словами, подібні ідеї не здатні забезпечити довгостроковий результат.

Реклама

«Ми чули багато ідей від альтернативно обдарованих експертів, невизнаних економічних геніїв, про необхідність залучення емігрантів в Україну для того, аби частково вирішити проблему демографії, яка сьогодні у нас кричуща. Я абсолютно погоджуюся з нашими громадянами, які засудили ці пропозиції», — заявив Гетманцев під час виступу у парламенті.

За словами депутата, головним завданням держави має бути створення умов для повернення громадян України. Він підкреслив, що ключовими чинниками такого процесу є забезпечення людей робочими місцями та житлом.

«Ми маємо повертати наших людей додому. І для цього потрібні дві дуже важливі речі — це робота і житло», — зазначив нардеп.

Тема демографічної ситуації в Україні останнім часом активно обговорюється на тлі скорочення населення, масштабної міграції та наслідків повномасштабної війни. Питання можливих шляхів подолання демографічних викликів залишається одним із ключових у дискусіях щодо післявоєнного відновлення країни.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно голова ГО «Офіс міграційної політики» Василь Воскобойник заявив, що, попри демографічну кризу, територія України не стане безлюдною, але її населення може кардинально змінитися за рахунок притоку людей з інших країн.

Новини партнерів