Укрaїнa
585
Населення України кардинально зміниться через мігрантів: експерт ошелешив прогнозом

До України будуть приїжджати трудові мігранти, які в перспективі стануть частиною політичної нації.

Демографічна криза в Україні

Попри демографічну кризу, територія України не стане безлюдною, але її населення може кардинально змінитися за рахунок притоку людей з інших країн.

Таку думку висловив голова ГО «Офіс міграційної політики» Василь Воскобойник в інтерв’ю виданню «Комерсант Український».

Він зазначив, що територія нашої країни розташована «в дуже сприятливій кліматичній зоні».

«Тут родючі землі, тут місце перетину торгових шляхів. Поряд з нами величезний європейський сусід, який все одно буде потребувати тієї самої аграрної продукції, металу чи нових технологій, які в нас тут будуть розроблятися», — сказав Воскобойник.

Експерт висловив впевненість, що до України будуть приїжджати трудові мігранти, які в перспективі стануть частиною політичної нації.

«Найголовніше, щоб ці люди, які до нас сюди приїжджають були законослухняні, щоб вони платили податки і в перспективі ставали частиною нашої політичної нації», — наголосив він.

За його словами, таким шляхом буде йти майже весь світ, оскільки демографічна криза є загальносвітовою тенденцією. При цьому Воскобойник нагадав, що навіть у Китаї прогнозують на 2100 рік зменшення населення у 2,5 рази.

«Європейські країни, Китай будуть між собою конкурувати за людей. І ті, хто запропонує найбільш цікаві умови для життя, [виграє]. За умови, якщо кордони не будуть закриті, ми будемо боротися за трудових мігрантів з іншими більш розвинутими країнами», — припустив експерт.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова вважає, що після завершення війни Україна може зіткнутися з новою демографічною загрозою через виїзд українських чоловіків за кордон.

