ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
722
Час на прочитання
1 хв

Вся Україна під ракетною загрозою: РФ підняла в небо МіГ-31К, повідомляють про пуск “Кинджала”

По всій території України оголосили ракетну небезпеку через зліт російського винищувача МіГ-31К. Моніторингові канали та Повітряні сили попереджають про загрозу застосування аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © із соцмереж

У ніч проти 24 травня по всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Причиною став виліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”.

Моніторингові канали та Повітряні сили повідомили про загрозу ракетного удару. Згодом з’явилася інформація про пуск “Кинджала”.

Українців закликають негайно перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали небезпеки.

Росія обстрілює мирні міста — останні новини

Нагадаємо, у суботу, 23 травня, російська армія завдала ракетних ударів по місту Балаклія, що у Харківській області. Троє людей отримали поранення.

Цього ж дня російський дрон атакував траурну колону на околиці міста Суми. Є постраждалі. Одна людина загинула.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
722
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie