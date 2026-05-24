Вся Україна під ракетною загрозою: РФ підняла в небо МіГ-31К, повідомляють про пуск “Кинджала”

Повітряна тривога / © із соцмереж

Реклама

У ніч проти 24 травня по всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Причиною став виліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”.

Моніторингові канали та Повітряні сили повідомили про загрозу ракетного удару. Згодом з’явилася інформація про пуск “Кинджала”.

Реклама

Українців закликають негайно перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали небезпеки.

Росія обстрілює мирні міста — останні новини

Нагадаємо, у суботу, 23 травня, російська армія завдала ракетних ударів по місту Балаклія, що у Харківській області. Троє людей отримали поранення.

Цього ж дня російський дрон атакував траурну колону на околиці міста Суми. Є постраждалі. Одна людина загинула.

Новини партнерів