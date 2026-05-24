- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 722
- Час на прочитання
- 1 хв
Вся Україна під ракетною загрозою: РФ підняла в небо МіГ-31К, повідомляють про пуск “Кинджала”
По всій території України оголосили ракетну небезпеку через зліт російського винищувача МіГ-31К. Моніторингові канали та Повітряні сили попереджають про загрозу застосування аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”.
У ніч проти 24 травня по всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Причиною став виліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”.
Моніторингові канали та Повітряні сили повідомили про загрозу ракетного удару. Згодом з’явилася інформація про пуск “Кинджала”.
Українців закликають негайно перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали небезпеки.
Росія обстрілює мирні міста — останні новини
Нагадаємо, у суботу, 23 травня, російська армія завдала ракетних ударів по місту Балаклія, що у Харківській області. Троє людей отримали поранення.
Цього ж дня російський дрон атакував траурну колону на околиці міста Суми. Є постраждалі. Одна людина загинула.