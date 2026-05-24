Вся Украина под ракетной угрозой: РФ подняла в небо МиГ-31К, сообщают о пуске "Кинжала"
По всей территории Украины объявили ракетную опасность из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Мониторинговые каналы и Воздушные силы предупреждают об угрозе применения аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
В ночь на 24 мая по всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности.
Причиной стал вылет российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
Мониторинговые каналы и воздушные силы сообщили об угрозе ракетного удара. Впоследствии появилась информация о пуске "Кинжала".
Украинцы призывают немедленно находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не игнорировать сигналы опасности.
Напомним, в субботу, 23 мая, российская армия нанесла ракетные удары по городу Балаклея в Харьковской области. Три человека получили ранения.
В этот же день российский дрон атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. Есть пострадавшие. Один человек погиб.