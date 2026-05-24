ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
635
Время на прочтение
1 мин

Вся Украина под ракетной угрозой: РФ подняла в небо МиГ-31К, сообщают о пуске "Кинжала"

По всей территории Украины объявили ракетную опасность из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Мониторинговые каналы и Воздушные силы предупреждают об угрозе применения аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © из соцсетей

В ночь на 24 мая по всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Причиной стал вылет российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Мониторинговые каналы и воздушные силы сообщили об угрозе ракетного удара. Впоследствии появилась информация о пуске "Кинжала".

Украинцы призывают немедленно находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не игнорировать сигналы опасности.

Россия обстреливает мирные города - последние новости

Напомним, в субботу, 23 мая, российская армия нанесла ракетные удары по городу Балаклея в Харьковской области. Три человека получили ранения.

В этот же день российский дрон атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. Есть пострадавшие. Один человек погиб.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
635
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie