Вся Украина под ракетной угрозой: РФ подняла в небо МиГ-31К, сообщают о пуске "Кинжала"

Воздушная тревога / © из соцсетей

Реклама

В ночь на 24 мая по всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Причиной стал вылет российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Мониторинговые каналы и воздушные силы сообщили об угрозе ракетного удара. Впоследствии появилась информация о пуске "Кинжала".

Реклама

Украинцы призывают немедленно находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не игнорировать сигналы опасности.

Россия обстреливает мирные города - последние новости

Напомним, в субботу, 23 мая, российская армия нанесла ракетные удары по городу Балаклея в Харьковской области. Три человека получили ранения.

В этот же день российский дрон атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. Есть пострадавшие. Один человек погиб.

Новости партнеров