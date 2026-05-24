В Украине могут открыть границы, но есть нюанс: неожиданный прогноз эксперта

Граница Украины / © ТСН

Реклама

В Украине могут полностью открыть границу для иностранцев, но украинцам запретят покидать страну.

Такой прогноз сделал глава ОО «Офис миграционной политики» Василий Воскобойник в интервью изданию «Коммерсант Украинский».

По его словам, в такой ситуации Украина может оказаться в ближайшие годы.

Реклама

При этом эксперт обратил внимание на то, что Соединенные Штаты превращают миграцию в эту страну в некую элитарную возможность.

«Если компания хочет завести специалистов, в которой они будут работать, для них — отдельные визы, стоимость визы до одного миллиона долларов. То есть трудовая миграция в связи с развитием технологий может на самом деле перейти в некое удовольствие для избранных», — добавил Воскобойник.

Кроме того, по мнению эксперта, в США и других развитых странах на производствах, на которых работают трудовые мигранты, будут внедрять человекоподобных роботов.

«Более развитые страны станут еще более богатыми, а те страны, которые отправляли своих людей на работу за границу, азиатские страны, окажутся в ситуации, когда их мигранты будут не нужны, и это будет консервировать в них бедность», — спрогнозировал он.

Реклама

В этом же интервью Василий Воскобойник предположил, что население Украины может кардинально измениться за счет притока людей из других стран, в частности трудовых мигрантов.

Демографический кризис в Украине — что известно

Напомним, в Украине одна из худших демографических ситуаций в мире. Пока на фронте гибнут люди, а миллионы беженцев пускают корни за рубежом, рождаемость внутри страны упала ниже критической отметки.

В Украине ежегодно без войны умирает где-то около 500 тысяч человек, а рождается около 180-220 тыс. детей. Статистика сегодня фиксирует лишь 6 детей на 10 женщин.

директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что после завершения войны Украина может столкнуться с новой демографической угрозой из-за выезда украинских мужчин за границу.

Реклама

Новости партнеров