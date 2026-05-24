Укрaїнa
В Україні можуть відкрити кордони, але є нюанс: несподіваний прогноз експерта

Міграція до США та інших розвинених країн уже перетворюється на «елітарну можливість», а мігранти з бідніших азійських країн скоро виявляться там непотрібними.

Богдан Скаврон
Кордон України

Кордон України / © ТСН

В Україні можуть повністю відкрити кордон для іноземців, але українцям заборонять покидати країну.

Такий прогноз зробив голова ГО «Офіс міграційної політики» Василь Воскобойник в інтерв’ю виданню «Комерсант Український».

За його словами, в такій ситуації Україна може опинитися у найближчі роки.

При цьому експерт звернув увагу на те, що Сполучені Штати перетворюють міграцію до цієї країни в таку собі елітарну можливість.

«Якщо компанія хоче завести фахівців, в котрій вони будуть працювати, для них — окремі візи, вартість візи до одного мільйона доларів. Тобто трудова міграція у зв’язку з розвитком технологій може насправді перейти в таке собі задоволення для обраних», — додав Воскобойник.

Окрім того, на думку експерта, у США та інших розвинутих країнах на виробництвах, на яких працюють трудові мігранти, будуть впроваджувати людиноподібних роботів.

«Більш розвинуті країни стануть ще більш багатими, а ті країни, котрі відправляли своїх людей на роботу за кордон, азійські країни, опиняться в ситуації, коли їхні мігранти будуть не потрібні, і це буде консервувати в них бідність», — спрогнозував він.

У цьому ж інтерв’ю Василь Воскобойник припустив, що населення України може кардинально змінитися за рахунок притоку людей з інших країн, зокрема трудових мігрантів.

Демографічна криза в Україні — що відомо

Нагадаємо, в Україні одна з найгірших демографічних ситуацій у світі. Поки на фронті гинуть люди, а мільйони біженців пускають коріння за кордоном, народжуваність всередині країни впала нижче критичної позначки.

В Україні щороку без війни помирає десь приблизно 500 тисяч осіб, а народжується близько 180–220 тис. дітей. Статистика сьогодні фіксує лише 6 дітей на 10 жінок.

директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова вважає, що після завершення війни Україна може зіткнутися з новою демографічною загрозою через виїзд українських чоловіків за кордон.

