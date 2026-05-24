- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 24 травня: кого та як вітати з іменинами
24 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 24 травня
24 травня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Семена, Степана, Федора.
Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як «почутий Богом в молитві». В дитинстві має добре розвинену інтуїцію, не любить, коли його дурять. В дорослому віці стає уважним і добрим.
Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві спокійний, неемоційний. В дорослому віці стає доброзичливим, не злопам’ятним.
Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві вихований, товариський. В дорослому віці стає впевненим у собі, рішучим.
День ангела 24 травня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і веде правильною дорогою. Бажаю миру в душі, тепла в серці, щирих людей поруч і радості в кожному новому дні.
***
З Днем ангела! Нехай твій покровитель завжди тримає над тобою свої крила, захищаючи від усього лихого. Хай життя дарує добрі зустрічі, світлі думки та здійснення найзаповітніших мрій.
***
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде підтримка згори, а доля веде лише до щастя. Бажаю здоров’я, гармонії, натхнення та любові, яка наповнює кожен день сенсом.
***
Зі святом твого ангела-охоронця! Нехай він завжди стоїть за твоєю спиною, допомагає у складні миті та радіє твоїм перемогам. Хай у серці панують спокій і віра, а в житті — щастя та добробут.
***
Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небеса щедро благословляли тебе, а твій ангел-охоронець завжди вів тебе дорогою світла. Нехай у житті буде більше радості, любові, тепла і справжнього людського щастя.