День ангела 24 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 24 травня, день ангела

Хто святкує день ангела 24 травня

24 травня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Семена, Степана, Федора.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як «почутий Богом в молитві». В дитинстві має добре розвинену інтуїцію, не любить, коли його дурять. В дорослому віці стає уважним і добрим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві спокійний, неемоційний. В дорослому віці стає доброзичливим, не злопам’ятним.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві вихований, товариський. В дорослому віці стає впевненим у собі, рішучим.

День ангела 24 травня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і веде правильною дорогою. Бажаю миру в душі, тепла в серці, щирих людей поруч і радості в кожному новому дні.

***

З Днем ангела! Нехай твій покровитель завжди тримає над тобою свої крила, захищаючи від усього лихого. Хай життя дарує добрі зустрічі, світлі думки та здійснення найзаповітніших мрій.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде підтримка згори, а доля веде лише до щастя. Бажаю здоров’я, гармонії, натхнення та любові, яка наповнює кожен день сенсом.

***

Зі святом твого ангела-охоронця! Нехай він завжди стоїть за твоєю спиною, допомагає у складні миті та радіє твоїм перемогам. Хай у серці панують спокій і віра, а в житті — щастя та добробут.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небеса щедро благословляли тебе, а твій ангел-охоронець завжди вів тебе дорогою світла. Нехай у житті буде більше радості, любові, тепла і справжнього людського щастя.

