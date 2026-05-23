Підтримка від чемпіона: Усик відреагував на поразку Лапіна

Олександр Усик прокоментував першу в кар'єрі поразку Даніеля Лапіна.

Даніель Лапін і Олександр Усик / instagram.com/daniel.lapin

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик підтримав українського боксера напівважкої ваги Даніеля Лапіна після його поразки нокаутом від француза Бенджаміна Мендеса Тані.

"Ти ще покажеш, на що здатен. Шлях триває. Рухаємось далі", — написав Усик у своєму Telegram-каналі.

Лапін у четвертому раунді двічі побував у нокдауні, а після третього рефері зупинив бій. Поєдинок відбувся в андеркарді бою між Олександром Усиком та Ріко Верховеном.

Таким чином, Лапін втратив чемпіонські пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.

Для 28-річного Лапіна це перша поразка в кар'єрі на професійному рингу. До цього він виграв усі 13 своїх поєдинків (5 — нокаутом).

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою доступна на нашому сайті.

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ.

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

Головний бій Усик — Верховен розпочнеться після всіх поєдинків андеркарду, орієнтовно о 23:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Усик з особливим талісманом прибув на бій з Верховеном.

