Підтримка від чемпіона: Усик відреагував на поразку Лапіна

Даніель Лапін і Олександр Усик / instagram.com/daniel.lapin

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик підтримав українського боксера напівважкої ваги Даніеля Лапіна після його поразки нокаутом від француза Бенджаміна Мендеса Тані.

"Ти ще покажеш, на що здатен. Шлях триває. Рухаємось далі", — написав Усик у своєму Telegram-каналі.

Лапін у четвертому раунді двічі побував у нокдауні, а після третього рефері зупинив бій. Поєдинок відбувся в андеркарді бою між Олександром Усиком та Ріко Верховеном.

Таким чином, Лапін втратив чемпіонські пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.

Для 28-річного Лапіна це перша поразка в кар'єрі на професійному рингу. До цього він виграв усі 13 своїх поєдинків (5 — нокаутом).

