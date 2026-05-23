Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик прибув на арену в Гізі, де проведе бій з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Усик з особливим талісманом прибув на бій з Верховеном

На поєдинок український боксер традиційно взяв із собою особливий талісман — іграшкового віслючка, якого йому дала донька.

Раніше повідомлялося, що Верховен прибув на бій з Усиком.

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою доступна на нашому сайті.

Головний бій Усик — Верховен розпочнеться після всіх поєдинків андеркарду, орієнтовно о 23:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що українець Даніель Лапін сенсаційно програв нокаутом в андеркарді бою Усик — Верховен.

