Джошуа зробив категоричний прогноз на бій Усик — Верховен
Ей Джей вважає шанси нідерландця у поєдинку проти українця мінімальними.
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа зробив прогноз на бій між володарем титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українцем Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
"Ймовірність перемоги Ріко... Десь відсоток. З великою повагою до нього. Тому що це бокс. Усик переможе, це буде нокаут у четвертому раунді", — сказав Ей Джей у коментарі DAZN.
Раніше повідомлялося, що промоутер Джошуа назвав фаворита у поєдинку Усика з Верховеном.
Де дивитися бій Усик — Верховен
Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою доступна на нашому сайті.
Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі доступний повний вечір боксу з усім файткардом — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.
Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.
Головний бій Усик — Верховен розпочнеться після всіх поєдинків андеркарду, орієнтовно о 23:45 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що українець Даніель Лапін сенсаційно програв нокаутом в андеркарді бою Усик — Верховен.