Джошуа зробив категоричний прогноз на бій Усик — Верховен

Ей Джей вважає шанси нідерландця у поєдинку проти українця мінімальними.

Ентоні Джошуа / © Associated Press

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа зробив прогноз на бій між володарем титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українцем Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

"Ймовірність перемоги Ріко... Десь відсоток. З великою повагою до нього. Тому що це бокс. Усик переможе, це буде нокаут у четвертому раунді", — сказав Ей Джей у коментарі DAZN.

Раніше повідомлялося, що промоутер Джошуа назвав фаворита у поєдинку Усика з Верховеном.

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою доступна на нашому сайті.

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі доступний повний вечір боксу з усім файткардом — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

Головний бій Усик — Верховен розпочнеться після всіх поєдинків андеркарду, орієнтовно о 23:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що українець Даніель Лапін сенсаційно програв нокаутом в андеркарді бою Усик — Верховен.

