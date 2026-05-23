Усик - Верховен / © Associated Press

Український боксер Богдан Миронець жорстко висловився про шанси Ріко Верховена перемогти Олександра Усика.

«Ріко виходить на бій у статусі андердога, і в цьому немає нічого дивовижного. Зараз будь-хто у світі, якщо йдеться про професійний бокс, матиме такий статус проти Усика», — сказав Миронець.

Він порівняв ситуацію з іншими видами спорту.

«Якби це був поєдинок з кікбоксингу, то я, мабуть, дав би Усику такі самі шанси, які зараз відводжу Верховену. Якби Усик зарубався з Леброном Джеймсом у баскетболі, то в нього були б такі самі шанси», — зазначив боксер.

Який прогноз на бій

На питання про остаточний прогноз Миронець відповів чітко.

«Я вважаю, що Усик зупинить його в другій половині поєдинку. Він почне спокійно, як завжди, потім нарощуватиме темп, і десь після п’ятого-шостого раунду Верховен не витримає цього, і, скоріше за все, рефері зупинить бій», — спрогнозував Богдан Миронець.

Де дивитися бій Усик -Верховен

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Бій Усика проти Верховена — останні новини

Нагадаємо, букмекери назвали фаворита поєдинку між Олександром Усиком та Ріко Верховеном. Аналітики ставок вважають явним фаворитом українського чемпіона світу у надважкій вазі. Коефіцієнт на перемогу Усика становить 1,05, тоді як на успіх Верховена — 10,40. Нічия оцінюється коефіцієнтом 29,0.

До слова, Катерина Усик вирушила до Єгипту на бій Олександра Усика проти Верховена та привезла з собою головний талісман боксера — іграшкового віслючка Іа. Саме з цією дитячою іграшкою чемпіон здобував свої найгучніші перемоги.

