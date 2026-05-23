На якому раунді закінчиться бій Усик — Верховен: жорсткий прогноз від експерта
За прогнозом експерта, бій не триватиме всю дистанцію.
Український боксер Богдан Миронець жорстко висловився про шанси Ріко Верховена перемогти Олександра Усика.
Про це пише Sport.ua.
«Ріко виходить на бій у статусі андердога, і в цьому немає нічого дивовижного. Зараз будь-хто у світі, якщо йдеться про професійний бокс, матиме такий статус проти Усика», — сказав Миронець.
Він порівняв ситуацію з іншими видами спорту.
«Якби це був поєдинок з кікбоксингу, то я, мабуть, дав би Усику такі самі шанси, які зараз відводжу Верховену. Якби Усик зарубався з Леброном Джеймсом у баскетболі, то в нього були б такі самі шанси», — зазначив боксер.
Який прогноз на бій
На питання про остаточний прогноз Миронець відповів чітко.
«Я вважаю, що Усик зупинить його в другій половині поєдинку. Він почне спокійно, як завжди, потім нарощуватиме темп, і десь після п’ятого-шостого раунду Верховен не витримає цього, і, скоріше за все, рефері зупинить бій», — спрогнозував Богдан Миронець.
Де дивитися бій Усик -Верховен
Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.
Бій Усика проти Верховена — останні новини
Нагадаємо, букмекери назвали фаворита поєдинку між Олександром Усиком та Ріко Верховеном. Аналітики ставок вважають явним фаворитом українського чемпіона світу у надважкій вазі. Коефіцієнт на перемогу Усика становить 1,05, тоді як на успіх Верховена — 10,40. Нічия оцінюється коефіцієнтом 29,0.
До слова, Катерина Усик вирушила до Єгипту на бій Олександра Усика проти Верховена та привезла з собою головний талісман боксера — іграшкового віслючка Іа. Саме з цією дитячою іграшкою чемпіон здобував свої найгучніші перемоги.