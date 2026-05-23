Що зірки нам пророкують: гороскоп на 25–31 травня 2026 року

Гороскоп на 25–31 травня 2026 року / © Associated Press

Реклама

Перші дні тижня несуть у собі сильну концентрацію енергії та бажання взяти ситуацію під контроль. Зростає рішучість, з’являється здатність діяти точніше й упевненіше, ніж раніше. Багато хто відчує, що настав час ухвалювати важливі рішення, завершувати тривалі питання та міняти те, що давно перестало працювати. Це добрі дні для серйозних кроків, зміцнення позицій, роботи над довгостроковими завданнями та наведення ладу в справах, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Одночасно посилюється і загальне емоційне тло. Люди стають більш чутливими до тиску, боротьби за вплив і напружених ситуацій. Старі конфлікти можуть знову нагадати про себе, а будь-які приховані протиріччя — вийти назовні швидше, ніж зазвичай. Тому протягом тижня важливо уникати крайнощів, різких рішень і спроб діяти через тиск.

До кінця травня атмосфера змінюється. У стосунках дедалі частіше порушуються теми відповідальності, дистанції, зобов’язань і реальних очікувань одне від одного. Багато хто починає дивитися на свої зв’язки серйозніше і ставити собі запитання, наскільки стосунки витримують перевірку часом та обставинами. У цей період особливо помітно, де є справжня підтримка, а де зв’язок тримався тільки на емоціях або звичці.

Реклама

Фінансова сфера також вимагає уважності. Виникає необхідність більш тверезо оцінювати витрати, зобов’язання і можливості. Деякі плани можуть вимагати перегляду, а рішення — більшої обережності і розрахунку. Це не час для спонтанних ризиків або необдуманих кроків.

31 травня на нас чекає друга повня місяця — і саме вона стає найнапруженішою точкою тижня. Повня у Стрільці на осі катастроф (вісь Альдебаран — Антарес) у з’єднанні з Ліліт посилює емоційні реакції, прагнення до крайнощів і бажання діяти під впливом сильних переконань або імпульсів. В інформаційному полі зростає кількість різких заяв, конфліктів думок, перебільшень і ситуацій, які швидко викликають громадський резонанс.

У такі дні люди особливо гостро реагують на те, що відбувається навколо, а будь-які події здатні викликати сильну емоційну хвилю. Зростає схильність до поспішних висновків, переоцінки своїх сил і прагнення йти вабанк. Саме тому кінець тижня вимагає обережності, уважності до своїх рішень та вміння не піддаватися загальній напруженості.

Водночас тиждень дає можливість багато чого зрозуміти й побачити під іншим кутом. Усе, що довго залишалося невизначеним, поступово виходить на поверхню. Розмови стають відвертішими, почуття — сильнішими, а події допомагають зрозуміти, в якому напрямі далі рухатися. Кінець травня завершує один важливий емоційний етап і водночас готує ґрунт для нових рішень і змін червня.

Реклама

ОВЕН

Тиждень змушує вас діяти точніше й обережніше, ніж зазвичай. Ситуації, які раніше хотілося розв’язати одним ривком, тепер потребують витримки й розрахунку. У стосунках багато чого прояснюється через вчинки: стає видно, хто справді поруч, а хто з’являється тільки у зручні моменти. До кінця тижня емоції загострюються, тому важливо не втягуватися в конфлікти й не реагувати надто різко на чужі слова.

ТЕЛЕЦЬ

Для вас цей тиждень пов’язаний із відчуттям стійкості, яку хочеться зберегти, незважаючи на зовнішню турбулентність. Фінансові питання виходять на перший план: ви починаєте уважніше ставитися до витрат, покупок і майбутніх планів. В особистому житті з’являється бажання тиші, тепла та передбачуваності. Що менше суєти довкола, то легше вам почути власні почуття й зрозуміти, чого ви справді прагнете далі.

БЛИЗНЯТА

Події цього тижня розвиваються швидко, і вам доводиться одночасно тримати в голові кілька напрямів одразу. Люди активно тягнуться до вас за порадою, спілкуванням або підтримкою, але важливо не розпорошуватися на всіх одночасно. Наприкінці травня деякі розмови здатні різко змінити ваші плани або ставлення до певної людини. Інформація, що надходить зараз, ще довго впливатиме на подальші рішення.

РАК

Тиждень повертає вас до тем дому, сім’ї та емоційної безпеки. Хочеться менше галасу та більше часу поруч із тими, хто дає відчуття спокою. Деякі Раки несподівано згадають старі історії або знову вийдуть на зв’язок із людьми з минулого. Кінець тижня робить почуття особливо сильними, тому важливо не зачинятися в собі та не йти на мовчання, якщо щось турбує.

Реклама

ЛЕВ

Для вас кінець травня схожий на перевірку сили характеру. Обставини вимагають зібраності й уміння утримувати контроль навіть там, де емоції зашкалюють. У діловій сфері з’являються завдання, які потребують швидкого розв’язання, а у стосунках — розмови, відкладати які вже неможливо. Водночас тиждень дає шанс зміцнити свої позиції й відчути, що ви здатні впоратися навіть із дуже складною ситуацією.

ДІВА

Тиждень змушує уважніше ставитися до деталей і слів оточення. Деякі події спочатку можуть здатися незначними, але пізніше стане зрозуміло, наскільки вони були важливими. У роботі зростає навантаження, зате з’являється можливість навести лад у питаннях, які довго залишалися підвішеними. У стосунках багато що залежить від уміння спокійно обговорювати навіть незручні теми.

ТЕРЕЗИ

Кінець травня приносить багато спілкування, зустрічей і ситуацій, де доведеться швидко реагувати на зміни. Люди навколо стають емоційними, тому вам важливо зберігати баланс і не втягуватися в чужі конфлікти. У коханні тиждень показує, які стосунки справді розвиваються, а які тримаються тільки на красивих словах. Деякі Терези несподівано змінять свою думку про людину, якій раніше повністю довіряли.

СКОРПІОН

Для вас цей тиждень стає емоційно насиченим і дуже глибоким. На поверхню виходять теми контролю, довіри і прихованих переживань, які довго залишалися всередині. Деякі ситуації можуть вимагати жорстких рішень, особливо якщо йдеться про гроші або стосунки. Але саме зараз з’являється можливість остаточно закрити старе питання і звільнити місце для чогось нового.

Реклама

СТРІЛЕЦЬ

Кінець травня проходить для вас особливо яскраво і напружено. Зростає бажання вийти за рамки звичного, ухвалити важливе рішення або різко поміняти напрямок руху. Але водночас посилюється схильність до поспішних висновків та емоційних реакцій. Тиждень вимагає обережності в словах, поїздках і обіцянках — особливо ближче до повні, коли будь-яка ситуація може швидко вийти з-під контролю.

КОЗОРІГ

Для вас тиждень пов’язаний з відповідальністю і необхідністю ухвалювати практичні рішення. Фінансові та робочі питання потребують дисципліни, зате з’являється можливість зміцнити позиції там, де раніше все було нестабільно. У стосунках хочеться визначеності та зрозумілих дій замість гарних обіцянок. Кінець травня показує, хто справді готовий будувати щось серйозне поруч із вами.

ВОДОЛІЙ

Події тижня підштовхують вас до змін, навіть якщо ви самі ще не до кінця готові до них. Деякі плани можуть різко змінитися через новини, розмови або поведінку інших людей. Водночас саме нестандартні рішення зараз виявляються найефективнішими. У коханні зростає потреба у свободі та чесному діалозі без тиску і контролю.

РИБИ

Для вас кінець травня наповнений сильними емоціями, спогадами і внутрішніми переживаннями. Музика, слова, випадкові зустрічі й атмосфера навколо впливають на вас сильніше, ніж зазвичай. У стосунках хочеться душевної близькості й розуміння без зайвих пояснень. Але ближче до повні важливо не йти в ілюзії і не ідеалізувати людей, які поки що не довели свою надійність.

Реклама

Новини партнерів