Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 25–31 травня

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

То на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 25 до 31 травня?

Овен

Бажання витратити наявні у представників знака фінанси на щось дуже приємне, але наразі непотрібне, буде сильним, але від таких витрат поки бажано відмовитися.

Телець

Під забороною в цей час перебувають будь-які фінансові операції: обставини складуться таким чином, що вони не принесуть нічого, окрім збитків, тож краще не ризикувати — матеріальні активи будуть більш збережені.

Близнята

Представників знака здолала пристрасть до накопичення, через яку вони майже нічого не витрачають — зірки з цим не згодні і рекомендують їм потішити себе будь-якими — хоча б незначними — подарунками.

Рак

У професійних стосунках не варто робити різких рухів: оскільки це може призвести до небажаного звільнення, а навіть не найбільша зарплата набагато краща, ніж повна її відсутність.

Лев

Великих закупів, навіть якщо вони стосуються побутової техніки, у цей час краще не робити — щось може піти не так, і замість допомоги в домашньому господарстві представники знака ризикують отримати масу проблем.

Діва

Вирішивши зробити подарунок близькій людині, не варто гнатися за дорожнечею: статусу представника знака вона не посилить, а ось бюджет, який і так тріщить по швах, може спустошити остаточно.

Терези

Наступного тижня представникам знака бажано виявити розумну частку економії: зрозуміло, не варто відмовлятися від необхідного, а ось витрати на розкіш цілком можна урізати.

Скорпіон

Є сенс подумати про інвестиції, які дадуть змогу отримати непогані дивіденди — головне, грамотно вибрати об’єкт для вкладення грошей, але у представників знака проблем з аналітикою не виникне.

Стрілець

Відкладати давно задуманий рішучий крок із продажу або купівлі нерухомості й надалі вже неможливо — якщо не зробити його зараз, чудові матеріальні можливості буде втрачено безповоротно.

Козоріг

Поліпшити — і значно — своє матеріальне становище представникам знака допоможе зміна роду їхньої діяльності: від фізичної роботи потрібно перейти до інтелектуальної та — обов’язково! — творчої, і навпаки.

Водолій

Кількість витрачених на роботу зусиль у цей час у бажану — передусім, матеріальну — якість не перейде, тому зірки радять витратити час на відпочинок — він дасть можливість відновити сили.

Риби

Благодійність, якою вирішать зайнятися представники знака, повернеться до них бумерангом, принісши талан у багатьох — не тільки фінансовій, а й професійній або особистій — життєвих сферах.

