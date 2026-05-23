Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 25-31 мая

Деньги / © Associated Press

Реклама

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 25 по 31 мая?

Овен

Желание потратить существующие в наличии у представителей знака финансы на что-то очень приятное, но в данный момент бесполезное, будет сильно, но от таких расходов пока желательно отказаться.

Реклама

Телец

Под запретом в это время находятся любые финансовые операции: обстоятельства сложатся таким образом, что они не принесут ничего кроме убытков, так что лучше не рисковать — материальные активы будут сохраннее.

Близнецы

Представителей знака одолела страсть к накопительству, из-за которой они почти ничего не тратят — звезды с этим не согласны и рекомендуют им порадовать себя любыми — хотя бы незначительными — подарками.

Рак

В профессиональных отношениях не стоит делать резких движений: поскольку это может привести к нежелательному увольнению, а даже не самая большая зарплата гораздо лучше, чем полное ее отсутствие.

Лев

Крупных покупок, даже если они касаются бытовой техники, в это время лучше не делать — что-то может пойти не так, и вместо помощи в домашнем хозяйстве представители знака рискуют получить массу проблем.

Реклама

Дева

Решив сделать подарок близкому человеку, не стоит гнаться за дороговизной: статуса представителе знака она не усилит, а вот бюджет, который и так трещит по швам, может опустошить окончательно.

Весы

На наступающей неделе предстаивтелям знака желательно проявить разумную долю экономии: разумеется, не стоит отказываться от необходимого, а вот расходы на роскошь вполне можно урезать.

Скорпион

Имеет смысл подумать об инвестициях, которые позволят получить неплохие дивиденды — главное, грамотно выбрать объект для вложения денег, но у представителей знака проблем с аналитикой не возникнет.

Стрелец

Откладывать давно задуманный решительный шаг по продаже или покупке недвижимости и впредь уже невозможно — если не сделать его сейчас, прекрасные материальные возможности буту потеряны безвозвратно.

Реклама

Козерог

Улучшить — и значительно — свое материальное положение представителям знака поможет смена рода их деятельности: от физической работы нужно перейти к интеллектуальной и — обязательно! — творческой, и наоборот.

Водолей

Количество потраченных на работу усилий в это время в желаемое — прежде всего, материальное — качество не перейдет, поэтому звезды советуют потратить время на отдых — он даст возможность восстановить силы.

Рыбы

Благотворительность, которой решат заняться представители знака, вернется к ним бумерангом, принеся удачу во многих — не только финансовой, но и профессиональной или личной — жизненных сферах.

Читайте также:

Реклама

Новости партнеров