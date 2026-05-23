Топ-6 видов цветов, которые легко вырастить из семян, даже если вы новичок

Топ-6 видов цветов, которые легко вырастить из семян / © Associated Press

Садовница Erin Berkyto рассказала о шести вариантах цветов, которые легко вырастить из семян, и которые одновременно обожают пчелы, бабочки и все, кто мечтает об эстетическом саду как с картинки Pinterest.

Сегодня тренд на «живые» сады и натуральную красоту только набирает популярность. Люди все чаще отказываются от идеально стерильных клумб в пользу цветов, которые поддерживают экосистему, привлекают опылителей и одновременно имеют непринужденно красивый вид. Именно поэтому цветы, выращенные из семян, стали настоящим фаворитом среди садоводов, они доступны, неприхотливы и дарят особое удовольствие от процесса.

Бархатцы

Мягкие кремово-желтые цветы сорта «Buttercream» выглядят значительно деликатнее классических оранжевых бархатцев. В то же время они остаются такими же практичными, ведь эти растения естественно отпугивают вредителей и прекрасно подходят для бордюров.

Высевать семена советуют сразу в открытый грунт после последних заморозков. До момента прорастания почву нужно поддерживать влажной, первые всходы появляются уже через 5-7 дней. А дальше бархатцы будут радовать цветением весь сезон.

Сухоцвет

Это тот случай, когда у цветов почти нарисованный вид. Их «бумажные» лепестки теплых оттенков идеально подходят для сухих композиций и летних букетов.

Семена рекомендуют высевать в помещении за 6-8 недель до завершения сезона заморозков, а уже потом пересаживать растения на улицу. Для активного роста им нужны солнце и хорошо дренированная почва.

Календула

Яркая календула — это не только декоративный цветок, но и настоящий любимец опылителей. Ее лепестки съедобны, а само растение давно известно своими успокаивающими свойствами для кожи.

Высевать календулу можно ранней весной или в конце лета. Семена прорастают примерно через 10-14 дней. Лучше всего этот цветок чувствует себя в прохладных температурах и на участках с частичным или полным солнцем.

Космея

Сорт «Apricot Lemonade» выглядит так, будто его создали специально для романтических садов в стиле загородной жизни. Нежные пастельно-желтые и розовые оттенки создают эффект полевых цветов, а высокие воздушные стебли добавляют клумбе легкости.

Космею можно высевать прямо в грунт после последних заморозков. Она прекрасно растет даже в бедной почве и почти не требует сложного ухода, достаточно рассыпать семена, легко завернуть граблями и полить.

Циния

Сорт «Ballerina» — это пышные, немного рюшевые цветы в мягких пастельных цветах. Они прекрасно смотрятся в букетах и притягивают бабочек.

Семена высевают в открытый грунт после окончания заморозков на солнечном участке. Первые ростки появляются уже через 5-7 дней. Однако помните, что надо оставлять достаточно пространства между растениями, чтобы избежать грибковых болезней и появления плесени.

Жоржины

Георгины обычно ассоциируются с клубнями и сложным уходом, но сорт «Watercolour Mix» разрушает этот стереотип. Эти нежные цветы можно вырастить из семян и они начнут цвести уже в первый год.

Семена также высевают в помещении за 6-8 недель до последних заморозков. После этого растения пересаживают в питательную, хорошо дренированную почву на солнечном месте.

Все шесть сортов этих цветов имеют одну общую черту, они привлекают пчел и других опылителей, что особенно важно для современного экологического садоводства. Кроме того, эти растения прекрасно смотрятся в букет, поэтому ваш сад легко может превратиться еще и в источник сезонных букетов для дома.

И что особенно приятно, большинство из них не требуют идеальной почвы, дорогих удобрений или сложного ухода. Именно поэтому их так любят новички.

