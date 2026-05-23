Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 24 мая

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 24 мая?

Луна рассказывает

День, когда активизируются силы зля, поэтому нужно проявлять особую осторожность, чтобы они не нанесли нам серьезный вред. В такие дни мы страдаем от сомнений и становимся мнительными, из-за чего нас легко ввести в заблуждение и обмануть. Также велик риск стать жертвой мошенников, от которых желательно держаться подальше.

Луна рекомендует

День — и в этом смысле хорошо, что он выпадает на выходной — лучше провести дома, сократив общение даже с близкими людьми. Важно обратить особое внимание на сны: через них подсознание может дать ответ на важный вопрос, проанализировав информацию, которую мы ему предоставляем.

Луна предостерегает

Нельзя рисковать деньгами, даже если дело касается незначительных трат -= средства окажутся выброшенными на ветер. Необходимо соблюдать осторожность за порогом своего дома: не рекомендуется носить с собой крупные суммы денег, надевать дорогостоящие украшения, ходить в темное время суток по безлюдным улицам. Также не стоит стричься, поскольку посещение парикмахерской может негативно сказаться на здоровье, и лишний раз смотреть в зеркала, сегодня это — плохая примета.

