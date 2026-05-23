Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас идет работа по вступлению нашей страны в ЕС.

Об этом он сообщил в Телеграм.

«Активно проводим дипломатическую работу с нашими партнерами в Евросоюзе, чтобы приблизить членство Украины в ЕС. Украина борется за свою жизнь, за свою независимость и за ту Европу, которая дольше всего живет в мире, защищает людей и жизнь, защищает культуру и именно благодаря такой защите играет действительно глобальную роль. Без Украины не может быть полноценного европейского проекта, и присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным — полноправным. Важно открыть кластеры. Важно содержательно двигаться в переговорах. Важно работать на 100% ради безопасности, ради наших людей. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной! Слава Украине!» — написал он.

Напомним, Зеленский в письме к лидерам ЕС заявил, что предложение Германии предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Европейского Союза является «несправедливым», поскольку это лишит Киев права голоса в рамках блока.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил разрешить Украине участвовать в заседаниях ЕС без права голоса как промежуточный шаг к полноправному членству в Евросоюзе.

