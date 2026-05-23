Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз триває робота щодо вступу нашої країни до ЄС.

Про це він повідомив у Телеграм.

«Активно ведемо дипломатичну роботу з нашими партнерами у Євросоюзі, щоб наблизити членство України в ЄС. Україна бореться за своє життя, за свою незалежність і за ту Європу, яка найдовше живе в мирі, захищає людей і життя, захищає культуру і саме завдяки такому захисту має справді глобальну роль. Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною — повноправною. Важливо відкрити кластери. Важливо змістовно рухатись у перемовинах. Важливо працювати на 100% заради безпеки, заради наших людей. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Слава Україні!» — написав він.

Нагадаємо, Зеленський у листі до лідерів ЄС заявив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус «асоційованого члена» Європейського Союзу є «несправедливою», оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках блоку.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу як проміжний крок до повноправного членства в Євросоюзу.

