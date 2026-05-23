Вступ України до ЄС — Зеленський зробив заяву
Президент запевнив, що робота щодо вступу України до ЄС триває.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз триває робота щодо вступу нашої країни до ЄС.
Про це він повідомив у Телеграм.
«Активно ведемо дипломатичну роботу з нашими партнерами у Євросоюзі, щоб наблизити членство України в ЄС. Україна бореться за своє життя, за свою незалежність і за ту Європу, яка найдовше живе в мирі, захищає людей і життя, захищає культуру і саме завдяки такому захисту має справді глобальну роль. Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною — повноправною. Важливо відкрити кластери. Важливо змістовно рухатись у перемовинах. Важливо працювати на 100% заради безпеки, заради наших людей. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Слава Україні!» — написав він.
Нагадаємо, Зеленський у листі до лідерів ЄС заявив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус «асоційованого члена» Європейського Союзу є «несправедливою», оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках блоку.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу як проміжний крок до повноправного членства в Євросоюзу.