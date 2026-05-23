Куди зникла переможниця "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук: де зараз перебуває та чим займається

Аїда Ніколайчук оселилась за кордоном. Її музична кар’єра на паузі.

Аїда Ніколайчук

Аїда Ніколайчук / © instagram.com/aidanikolaychuk

Українська співачка Аїда Ніколайчук гучно заявила про себе 2013 року, коли перемогла на вокальному талант-шоу «Х-Фактор».

Проте з блискучою кар’єрою в артистки не склалося. А в останні роки про співачку взагалі нічого не чути. Як виявилося, після початку повномасштабного вторгнення Аїда Ніколайчук разом із сином виїхала до США, де й залишилась жити та навіть встигла вийти заміж. В інтерв’ю kp.ua артистка говорить, що працює здебільшого візажисткою та іноді знімається у масовці.

«Зараз я більше працюю візажистом та гримером і іноді у масовці. Закінчила два курси у школі: візажист та гример спецефектів. У мене два дипломи. До того я в Одесі закінчила іншу школу на візажиста. То тут вже не з нуля починала. Мені подобається бути частиною кіно, але це не те, що я б хотіла робити все своє життя», — поділилась артистка.

Співоча кар’єра Аїди Ніколайчук поки що на паузі, хоч після початку повномасштабної війни вона й видала декілька пісень. Співачка ще планує повернутися до музики. Розвиватися вона хоче вже в США та навіть має відповідний контракт. Проте у виконавиці поки немає документів, тож початок творчої реалізації доводиться відкладати.

«Так, є. І навіть є контракт тут у Штатах, але проблема в тому, що я і досі без документів і не можу виїжджати за кордон. А цей контракт передбачає виїзд. На жаль, поки що так», — поділилась артистка.

Нагадаємо, раніше відома скрипалька та співачка Ассія Ахат розсекретила, де перебуває та над чим працює. Виявляється, артистка готує для шанувальників приємний сюрприз.

