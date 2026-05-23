Взрыв. / © Associated Press

В субботу, 23 мая, российский дрон атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. Есть пострадавшие. Один человек погиб.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«Циничная атака. Сегодня российский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум. Выясняются все обстоятельства и последствия удара», — подчеркнул чиновник.

Что известно об атаке

Начальника Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко добавил, что россияне ударили FPV-дроном, предварительно на оптоволокне. В момент атаки похоронная процессия двигалась на одно из городских кладбищ.

«В результате попадания в проезжую часть, рядом с автобусом», — добавил глава МВА.

Жертвы атаки

Впоследствии в ОВА сообщили, что в больнице скончался мужчина, получивший сверхтяжелые ранения в результате удара. В настоящее время устанавливают его личность.

И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что ранены девять человек. Пострадавших госпитализировали в медучреждения.

Заметим, в Сумах в 10:49 была объявлена очередная воздушная тревога. В областном центре произошло несколько взрывов.

Напомним, днем 21 мая армия РФ атаковала жилой район Сум. Несколько попаданий произошло в частном секторе Ковпаковского района города. Кроме домов, была повреждена инфраструктура. Травмы получили местные жители. Прошло без погибших.

