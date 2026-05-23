Демі Мур приголомшила кардинально новою зачіскою на Каннському кінофестивалі
63-річна акторка продовжує захоплювати новими ефектними виходами на Каннському кінофестивалі.
Членкиня журі Демі Мур відвідала прем’єру фільму «Чорна куля» (La Bola Negra), яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю.
На червоній доріжці акторка сяяла у синій сукні максі і без бретельок, яку для неї створив бренд Self-Portrait. Вбрання спереду прикрашав величезний бант, який переходив у довгий шлейф.
Та особливу увагу привернула зачіска Демі, яку вона кардинально змінила. Акторка постала з трендовим бобом з боковим проділом, укладеним в об’ємні локони. До речі, їй дуже пасує така зачіска.
Лук Мур доповнила чорними гостроносми туфлями на шпильках і з ремінцями на щиколотках. У неї був макіяж з чорними стрілками, милі сережки у вухах і розкішне кольє Swarovski на шиї. У руках вона тримала чорні сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, Демі Мур зацементувала відбитки своїх долонь під час церемонії на Лазуровому узбережжі.