Усик відповів дружині на відеодзвінок під час пресконференції: Мережу "розірвало" (відео)
Під час пресконференції перед майбутнім поєдинком Олександр Усик зробив те, чого ніхто не очікував. Один телефонний дзвінок перетворився на момент, який підкорив Мережу.
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик замилував соцмережі: він відповів на дзвінок дружини під час пресконференції перед боєм Усик — Верховен. Перед журналістами та фотографами він відповів на дзвінок та показав дружину присутнім у залі.
Користувачі соціальних мереж «вибухнули» зворушливими коментарями.
Після милого випадку українці в соцмережах почали коментувати, що такий вчинок — гідний поваги.
Катерина Усик подзвонила чоловікові по FaceTime, і Олександр відповів прямо під час офіційного заходу. Відео відразу розлетілося у соціальних мережах, зокрема, у TikTok.
Пара не змогла довго поговорити, адже у залі було доволі гучно. Тож Усик жестами показав, де перебуває і що в нього все добре.
Користувачі дуже оцінили вчинок Усика, а тому випадок відразу розлетівся на меми та життєві ситуації.
«Ось як виглядає чоловік, який тебе любить»
«Усик — моя римська імперія. Такі стосунки з дружиною — +вайб»
«У жінки, яка багато хоче, чоловік, який багато може»
Де дивитися бій Усик — Верховен
Поєдинок Усик — Верховен в Україні показуватиме онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.
На платформі покажуть повний вечір боксу з усім файткардом.
Подія буде доступна користувачам, які мають підписку Преміум HD, а також на тарифи з розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.
Олександр Усик: останні новини
Нагадаємо, після офіційного оголошення поєдинку між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександром Усиком та «королем кікбоксингу» Ріко Верховеном, букмекери назвали українця абсолютним фаворитом.
Шанси на перемогу Усика оцінюють коефіцієнтом 1,09 (найбільш імовірний результат — нокаут). На тріумф нідерландця дають 8,00, а на нічию — 26,00. Дострокова перемога Верховена оцінюється в 15,00, а його виграш за очками — у 26,00.
Бій за правилами боксу відбудеться в суботу, 23 травня, в єгипетській Гізі біля пірамід. Це буде добровільний захист українцем титулу WBC, який Верховен забере собі у разі перемоги.
Олександр також захищатиме пояси WBA та IBF: у разі його поразки вони стануть вакантними, оскільки нідерландець не входить до рейтингів цих організацій. Крім того, переможець протистояння отримає спеціальний пояс WBC «Король Нілу».