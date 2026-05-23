Усик відповів дружині на відеодзвінок під час пресконференції: Мережу "розірвало" (відео)

Усик відповів на дзвінок дружини під час пресконференції

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик замилував соцмережі: він відповів на дзвінок дружини під час пресконференції перед боєм Усик — Верховен. Перед журналістами та фотографами він відповів на дзвінок та показав дружину присутнім у залі.

Користувачі соціальних мереж «вибухнули» зворушливими коментарями.

Після милого випадку українці в соцмережах почали коментувати, що такий вчинок — гідний поваги.

Катерина Усик подзвонила чоловікові по FaceTime, і Олександр відповів прямо під час офіційного заходу. Відео відразу розлетілося у соціальних мережах, зокрема, у TikTok.

Пара не змогла довго поговорити, адже у залі було доволі гучно. Тож Усик жестами показав, де перебуває і що в нього все добре.

Дата публікації 16:31, 23.05.26

Користувачі дуже оцінили вчинок Усика, а тому випадок відразу розлетівся на меми та життєві ситуації.

«Ось як виглядає чоловік, який тебе любить»

«Усик — моя римська імперія. Такі стосунки з дружиною — +вайб»

«У жінки, яка багато хоче, чоловік, який багато може»

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні показуватиме онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

На платформі покажуть повний вечір боксу з усім файткардом.

Подія буде доступна користувачам, які мають підписку Преміум HD, а також на тарифи з розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

Нагадаємо, після офіційного оголошення поєдинку між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександром Усиком та «королем кікбоксингу» Ріко Верховеном, букмекери назвали українця абсолютним фаворитом.

Шанси на перемогу Усика оцінюють коефіцієнтом 1,09 (найбільш імовірний результат — нокаут). На тріумф нідерландця дають 8,00, а на нічию — 26,00. Дострокова перемога Верховена оцінюється в 15,00, а його виграш за очками — у 26,00.

Бій за правилами боксу відбудеться в суботу, 23 травня, в єгипетській Гізі біля пірамід. Це буде добровільний захист українцем титулу WBC, який Верховен забере собі у разі перемоги.

Олександр також захищатиме пояси WBA та IBF: у разі його поразки вони стануть вакантними, оскільки нідерландець не входить до рейтингів цих організацій. Крім того, переможець протистояння отримає спеціальний пояс WBC «Король Нілу».

