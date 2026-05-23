Київ та область готують до кругової оборони через ризик атаки з боку Білорусі: що вже відомо
Через загрозу нового наступу РФ із території Білорусі та Брянщини на Київщині розпочали підготовку 32 населених пунктів, включно зі столицею, до кругової оборони.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає можливість нових атак з напрямку Білорусі та Брянської області РФ на північ України, зокрема на Чернігівський і Київський напрямки. У зв’язку з цим у Київській області розпочато підготовку населених пунктів до оборони, зокрема до кругової оборони.
Про це повідомив голова Вишгородської районної військової адміністрації Олексій Данчин на Конгресі місцевих та регіональних влад у Славутичі, повідомляє «Судово-юридична газета».
За словами Данчина, відповідні заходи здійснюються згідно з рішенням військового командування.
«Є завдання щодо підготовки до оборони, в тому числі до кругової оборони населених пунктів Київської області. У нас їх 32, враховуючи також і місто Київ», — заявив він.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від різних розвідувальних служб інформацію про можливу ескалацію з боку РФ на північному напрямку.
Загроза нового наступу з боку Білорусі — останні новини
У разі виявлення чітких ознак підготовки нового наступу з території Білорусі, Сили оборони України діятимуть проактивно і не допускатимуть помилок початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив капітан 1-го рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004–2020 рр.) Андрій Риженко. За його словами, повторення сценарію лютого 2022 року, коли Україна очікувала ударів, наразі є малоймовірним. Сучасні спроможності української армії дозволяють діяти на випередження.
Раніше Україна офіційно попередила НАТО про загрозу з боку Білорусі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Київ юридично зафіксував усі факти використання території Білорусі для нападу на Україну, а також запуски російських ракет з її території на початку повномасштабного вторгнення. Цю інформацію передали до ООН.