Київ та область готують до кругової оборони через ризик атаки з боку Білорусі: що вже відомо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає можливість нових атак з напрямку Білорусі та Брянської області РФ на північ України, зокрема на Чернігівський і Київський напрямки. У зв’язку з цим у Київській області розпочато підготовку населених пунктів до оборони, зокрема до кругової оборони.

Про це повідомив голова Вишгородської районної військової адміністрації Олексій Данчин на Конгресі місцевих та регіональних влад у Славутичі, повідомляє «Судово-юридична газета».

За словами Данчина, відповідні заходи здійснюються згідно з рішенням військового командування.

«Є завдання щодо підготовки до оборони, в тому числі до кругової оборони населених пунктів Київської області. У нас їх 32, враховуючи також і місто Київ», — заявив він.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від різних розвідувальних служб інформацію про можливу ескалацію з боку РФ на північному напрямку.

У разі виявлення чітких ознак підготовки нового наступу з території Білорусі, Сили оборони України діятимуть проактивно і не допускатимуть помилок початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив капітан 1-го рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004–2020 рр.) Андрій Риженко. За його словами, повторення сценарію лютого 2022 року, коли Україна очікувала ударів, наразі є малоймовірним. Сучасні спроможності української армії дозволяють діяти на випередження.

Раніше Україна офіційно попередила НАТО про загрозу з боку Білорусі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Київ юридично зафіксував усі факти використання території Білорусі для нападу на Україну, а також запуски російських ракет з її території на початку повномасштабного вторгнення. Цю інформацію передали до ООН.

