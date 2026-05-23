Трамп з тріском програв: мігрант виграв резонансну справу проти адміністрації США

Мігрант виграв справу проти адміністрації Трампа / © Associated Press

Федеральний суд США закрив кримінальну справу проти чоловіка, якого адміністрація Трампа помилково депортувала до Сальвадору. Пізніше чоловіка звинуватили у перевезенні нелегальних мігрантів. Спроба Трампа помститися мігранту — провалилася.

Про це повідомляє BBC.

Кільмара Абрего Гарсія торік помилково депортували до Сальвадору, а згодом повернули до США. Суддя постановив, що справа мала лише політично мотивований характер. Її відкрили вже після того, як Гарсія домігся визнання своєї депортації незаконною.

Кримінальну справу проти чоловіка закрили. Торік його помилково депортували до мегав’язниці в Сальвадорі. Депортація Гарсії стала резонансною справою у США. У червні 2025 року влада США визнала, що Гарсію депортували незаконно, і він зміг повернутися додому.

Відразу після повернення федеральні прокурори США висунули йому нові обвинувачення. На цей раз — у незаконному перевезенні мігрантів. Прокурори вчепилися за випадок 2022 року, коли в його автівці виявили кількох людей. Тоді Абрего Гарсія провину не визнав.

Учора, 22 травня, федеральний суддя закрив справу.

«Суд дійшов цього рішення не без вагань», — пише суддя Веверлі Креншоу.

Він додав, що справу проти чоловіка висунули лише для того, аби виправдати незаконну депортацію. Суддя повідомив, що адміністрація Трампа не змогла спростувати «презумпцію упередженості та прагнення до помсти».

У Міністерстві юстиції США наразі справу не коментують.

Абрего Гарсія прибув до США ще підлітком. Він легально живе у країні і одружений із громадянкою США. Багато років чоловік прожив у штаті Меріленд. У 2019 році його заарештували та відправили під варту. Тоді суд надав йому офіційний захист від депортації, адже на батьківщині чоловікові загрожували переслідування.

Проте у 2025 році Трамп вирішив депортувати його. Пізніше за рішенням Верховного суду Гарсію повернули до США. Протягом цього часу Абрего Гарсію утримували у мегав’язниці CECOT. Це тривало навіть після постанови Верховного суду.

Після повернення до США Абрего Гарсію заарештовували ще двічі, але суд ухвалював рішення відпустити його. Адміністрація Трампа намагалася депортувати чоловіка до Уганди, однак суд заборонив депортацію.

«Сьогодні федеральний суддя підтвердив те, про що ми говорили від самого початку: адміністрація Трампа вела проти Кільмара Абрего Гарсії політично мотивоване переслідування», — написав сенатор-демократ Кріс Ван Голлен.

