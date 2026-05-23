- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 601
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ вгатила по об’єктах «Нафтогазу» у двох областях: вирують пожежі, там серйозні ушкодження
Під ударом опинилися об’єкти Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині, де зафіксовано значні пошкодження та пожежі.
Російські війська понад добу здійснюють масовані атаки по нафтогазових об’єктах Групи Нафтогаз у Харківській та Полтавській областях. Внаслідок атак зафіксовано серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі.
Про це повідомила НАК «Нафтогаз України».
«Найважливіше — персонал встигли евакуювати. На місцях працюють усі відповідні служби», — йдеться в повідомленні.
У Нафтогазі зазначають, що ситуація залишається складною. Через загрозу повторних обстрілів фахівці поки не можуть повністю оцінити наслідки атак.
Російські атаки по Україні 23 травня — останні новини
Нагадаємо, вдень 23 травня російські війська атакували FPV-дроном людей під час траурної процесії у Сумах. Удар стався по проїжджій частині поруч з автобусом. Внаслідок атаки одна людина загинула.
Також російська армія завдала ракетних ударів по Балаклії Харківської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей.
Одна з ракет влучила у будівлю спортивного залу поблизу багатоквартирних житлових будинків. Другий удар припав на територію центрального парку — ракета влучила у землю.