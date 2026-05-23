РФ вгатила по об’єктах «Нафтогазу» у двох областях: вирують пожежі, там серйозні ушкодження

Ворожі удари по об’єктах «Нафтогазу» / © НАК "Нафтогаз України"

Російські війська понад добу здійснюють масовані атаки по нафтогазових об’єктах Групи Нафтогаз у Харківській та Полтавській областях. Внаслідок атак зафіксовано серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі.

Про це повідомила НАК «Нафтогаз України».

«Найважливіше — персонал встигли евакуювати. На місцях працюють усі відповідні служби», — йдеться в повідомленні.

У Нафтогазі зазначають, що ситуація залишається складною. Через загрозу повторних обстрілів фахівці поки не можуть повністю оцінити наслідки атак.

Російські атаки по Україні 23 травня — останні новини

Нагадаємо, вдень 23 травня російські війська атакували FPV-дроном людей під час траурної процесії у Сумах. Удар стався по проїжджій частині поруч з автобусом. Внаслідок атаки одна людина загинула.

Також російська армія завдала ракетних ударів по Балаклії Харківської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей.

Одна з ракет влучила у будівлю спортивного залу поблизу багатоквартирних житлових будинків. Другий удар припав на територію центрального парку — ракета влучила у землю.

