У Полтаві після атаки дронів спалахнула пожежа та пошкоджено будівлі

Дрон / © ТСН.ua

У Полтавській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників сталася пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна в адміністративних будівлях та житловому фонді.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі секретаря Полтавської міської ради Катерини Ямщикової.

Наразі відомо про кілька звернень щодо пошкодження вікон у житлових будинках. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

За попередніми даними, минулося без постраждалих. Звернень до міських лікарень також не надходило.

Профільні служби працюють спільно з оперативними підрозділами на місцях ударів. Мешканців, чиє майно було пошкоджене через атаку або вибухову хвилю, закликали звертатися до екстрених служб чи міської оперативної служби.

