ЗСУ посилюють “міддлстрайки”: окупанти втрачають безпечний тил — оглядач

Збройні сили України дедалі активніше застосовують так звані “міддлстрайки” — удари по середній глибині тилу російських окупантів.

Про це заявив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, результативні ураження фіксуються на різних напрямках — у Донецьку, Криму, Приазов’ї, на півдні Херсонщини та в Запорізькій області.

Мирошников вважає, що невдовзі для окупантів фактично не залишиться жодного безпечного тилу — ані на тимчасово окупованих територіях України, ані на території самої Росії.

“ЗСУ тільки починають реалізовувати потенціал у міддлстрайках”, — наголосив оглядач.

