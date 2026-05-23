- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 51
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ посилюють “міддлстрайки”: окупанти втрачають безпечний тил — оглядач
Українські військові нарощують удари по середній глибині ворожого тилу на окупованих територіях.
Збройні сили України дедалі активніше застосовують так звані “міддлстрайки” — удари по середній глибині тилу російських окупантів.
Про це заявив військовий оглядач Богдан Мирошников.
За його словами, результативні ураження фіксуються на різних напрямках — у Донецьку, Криму, Приазов’ї, на півдні Херсонщини та в Запорізькій області.
Мирошников вважає, що невдовзі для окупантів фактично не залишиться жодного безпечного тилу — ані на тимчасово окупованих територіях України, ані на території самої Росії.
“ЗСУ тільки починають реалізовувати потенціал у міддлстрайках”, — наголосив оглядач.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський розкрив, скільки кілометрів звільнили ЗСУ від початку року