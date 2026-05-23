Після атаки по Новоросійську спалахнула пожежа на найбільшому нафтовому терміналі півдня РФ (фото)
Після української атаки на Новоросійськ у ніч проти 22 травня спалахнула пожежа, ймовірно, на перевалочному комплексі «Шесхаріс» — одному з ключових нафтових терміналів Росії на Чорному морі.
У Новоросійську після атаки безпілотників виникла пожежа, ймовірно, на території перевалочного комплексу «Шесхаріс».
Про це повідомляє ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз відео наслідків удару.
Як зазначив аналітик, кадри, оприлюднені Supernova+, були зняті з траси М-4 «Дон», яка проходить східною частиною Цемеської бухти. На основі геолокації та аналізу місцевості він дійшов висновку, що займання з високою ймовірністю сталося саме на ПК «Шесхаріс».
Перевалочний комплекс «Шесхаріс» є найбільшим нафтовим терміналом на півдні Росії. Об’єкт входить до структури АТ «Чорномортранснєфть» компанії «Транснєфть» і використовується для приймання, зберігання та відвантаження нафти й нафтопродуктів на танкери.
За даними ASTRA, цей об’єкт уже зазнавав атак раніше — на початку березня та на початку квітня.
Наразі офіційного підтвердження масштабів пошкоджень чи наслідків пожежі російська влада не оприлюднила.
