Після атаки по Новоросійську спалахнула пожежа на найбільшому нафтовому терміналі півдня РФ (фото)

Після української атаки на Новоросійськ у ніч проти 22 травня спалахнула пожежа, ймовірно, на перевалочному комплексі «Шесхаріс» — одному з ключових нафтових терміналів Росії на Чорному морі.

Атака на Новоросійськ

Атака на Новоросійськ / © із соцмереж

У Новоросійську після атаки безпілотників виникла пожежа, ймовірно, на території перевалочного комплексу «Шесхаріс».

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз відео наслідків удару.

Як зазначив аналітик, кадри, оприлюднені Supernova+, були зняті з траси М-4 «Дон», яка проходить східною частиною Цемеської бухти. На основі геолокації та аналізу місцевості він дійшов висновку, що займання з високою ймовірністю сталося саме на ПК «Шесхаріс».

Перевалочний комплекс «Шесхаріс» є найбільшим нафтовим терміналом на півдні Росії. Об’єкт входить до структури АТ «Чорномортранснєфть» компанії «Транснєфть» і використовується для приймання, зберігання та відвантаження нафти й нафтопродуктів на танкери.

За даними ASTRA, цей об’єкт уже зазнавав атак раніше — на початку березня та на початку квітня.

Наразі офіційного підтвердження масштабів пошкоджень чи наслідків пожежі російська влада не оприлюднила.

Нагадаємо, що раніше Україна вивела з ладу більшість великих НПЗ Росії, статистика шокує

