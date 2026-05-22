Не дістали лише два: Україна вивела з ладу більшість великих НПЗ Росії, статистика шокує

Палають російські НПЗ / © Associated Press

Україна завдала вже 158 ударів по російських нафтопереробних заводах від початку повномасштабної війни.

Такий підрахунок оприлюднило місцеве видання «Вот так».

Україна атакувала не менш ніж 24 із 33 російських НПЗ потужністю виробництва в понад 1 мільйон тонн нафти на рік. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишилися лише Омський та Ангарський НПЗ за Уралом.

Найчастіше Сили оборони України завдавали ударів по Рязанському та Саратовському заводах — по 15 разів. Рекордним за кількістю атак став 2025 рік, а цьогоріч Україна вже майже повторила показники всього 2024-го.

Зазначимо, що у російському Ярославлі у ніч проти 22 травня пролунала серія вибухів через атаку безпілотників, після чого влада перекрила трасу М-8 у напрямку Москви та зупинила роботу аеропорту.

Нагадаємо, у Россії 21 травня палав Сизранський нафтопереробний завод після атаки Сил оборони. Цей НПЗ є частиною так званого Самарського вузла нафтопереробки «Роснєфті», куди також входять Куйбишевський та Новокуйбишевський заводи. Потужність Сизранського НПЗ дозволяє переробляти від 7 до 8,9 млн тонн нафти щороку.

