Ворог вгатив по підприємству в одній з областей: перші деталі
Ворог влаштував нічний терор Полтавщини. Під ударом опинився Миргородський район.
Російські війська у ніч проти 22 травня атакували Полтавську область за допомогою безпілотників. Зафіксовано влучання в одне з підприємств.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Вночі окупанти гатиби дронами по одному з підприємств у Миргородському районі. Влучання безпілотника пошкодило обладнання.
На щастя, минулося без поранених.
Нагадаємо, у ніч проти 14 травня російська армія атакувала Полтавщину балістичними ракетами.
До слова, зранку 22 травня у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунало кілька потужних вибухів. Перед цим протягом ночі Повітряні сили попереджали про рух безпілотників у напрямку міста.