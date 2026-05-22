ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

Ворог вгатив по підприємству в одній з областей: перші деталі

Ворог влаштував нічний терор Полтавщини. Під ударом опинився Миргородський район.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Атака російськими дронами

Атака російськими дронами / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у ніч проти 22 травня атакували Полтавську область за допомогою безпілотників. Зафіксовано влучання в одне з підприємств.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Вночі окупанти гатиби дронами по одному з підприємств у Миргородському районі. Влучання безпілотника пошкодило обладнання.

На щастя, минулося без поранених.

Нагадаємо, у ніч проти 14 травня російська армія атакувала Полтавщину балістичними ракетами.

До слова, зранку 22 травня у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунало кілька потужних вибухів. Перед цим протягом ночі Повітряні сили попереджали про рух безпілотників у напрямку міста.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie