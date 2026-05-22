Ворог вгатив по підприємству в одній з областей: перші деталі

Атака російськими дронами / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у ніч проти 22 травня атакували Полтавську область за допомогою безпілотників. Зафіксовано влучання в одне з підприємств.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Вночі окупанти гатиби дронами по одному з підприємств у Миргородському районі. Влучання безпілотника пошкодило обладнання.

На щастя, минулося без поранених.

Нагадаємо, у ніч проти 14 травня російська армія атакувала Полтавщину балістичними ракетами.

До слова, зранку 22 травня у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунало кілька потужних вибухів. Перед цим протягом ночі Повітряні сили попереджали про рух безпілотників у напрямку міста.

