Лікарняні та декретні рахуватимуть по-новому: кого з українців торкнуться зміни
Для деяких категорій українців окремо визначили порядок розрахунку допомоги у разі хвороби, вагітності та пологів з урахуванням специфіки сплати ЄСВ.
В Україні набули чинності нові правила обчислення середньої зарплати для нарахування соцвиплат. Кабінет міністрів оновив порядок розрахунку лікарняних та декретних виплат, який напряму зачепить фізосіб-підприємців, самозайнятих та сумісників.
Про це пише «Судово-юридична газета».
Набули чинності нові правила обчислення середньої зарплати для призначення соціальних виплат. Нововведення стосуються лікарняних, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, а також інших виплат у межах системи загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відповідні корективи уряд затвердив постановою №533 від 29 квітня 2026 року, якою вніс зміни до Порядку №1266.
Кому лікарняні та декретні виплати рахуватимуть по-новому
Оновлений механізм тепер охоплює не лише найманих працівників, а й:
фізичних осіб-підприємців;
осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність;
членів фермерських господарств.
Для цих категорій окремо визначили порядок розрахунку допомоги у разі тимчасової непрацездатності та виплат у разі вагітності та пологів з урахуванням специфіки сплати єдиного соціального внеску.
Які періоди не враховуватимуть під час розрахунку виплат
Змінами конкретизовано правила визначення розрахункового періоду. Відтепер місяці, у яких працівник з поважних причин не працював жодного робочого дня — від першого до останнього числа місяця — повністю виключатимуться з обчислення середньої зарплати.
Крім того, список поважних причин доповнили ще однією підставою — періодом, коли ФОП або особа, що провадить незалежну професійну діяльність, була звільнена від сплати ЄСВ.
До переліку причин, через які певний період не враховують у розрахунку, належать:
тимчасова непрацездатність;
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
відпустка для догляду за дитиною;
відпустка без збереження зарплати;
призупинення дії трудового договору через військову агресію РФ;
проходження строкової військової служби;
служба за мобілізацією або контрактом під час особливого періоду, якщо роботодавець не зберігав середній заробіток;
період звільнення ФОПів і самозайнятих осіб від сплати ЄСВ.
Що змінилося для сумісників
Також оновлений порядок уточнює перелік документів, необхідних працівникам-сумісникам для отримання виплат. Тепер замість довідки про середню зарплату за основним місцем роботи можна подати:
довідку ОК-7;
або інформацію з реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України.
Виплати сумісникам призначатимуть на підставі листка непрацездатності та документів, які підтверджують доходи.
До слова, в Україні запроваджують єдиний спеціальний рахунок «Дія.Картка» для зарахування всіх видів «дитячих» державних виплат (зокрема «Пакунку малюка», «єЯсел», «Пакунку школяра» та допомоги до досягнення дитиною одного року). У разі подання заяви через «Дію» кошти надходитимуть на рахунок із карткою «Дія.Картка» в уповноваженому банку. У разі паперового подання гроші нарахують або на цей же спецрахунок, або на інший спецрахунок у будь-якому уповноваженому банку. Раніше відкриті рахунки залишаються дійсними, переоформлювати їх не треба. Крім того, скасовано обмеження щодо термінів використання коштів.