Лікарняні та декретні рахуватимуть по-новому: кого з українців торкнуться зміни

Для деяких категорій українців окремо визначили порядок розрахунку допомоги у разі хвороби, вагітності та пологів з урахуванням специфіки сплати ЄСВ.

В Україні набули чинності нові правила обчислення середньої зарплати для нарахування соцвиплат. Кабінет міністрів оновив порядок розрахунку лікарняних та декретних виплат, який напряму зачепить фізосіб-підприємців, самозайнятих та сумісників.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Набули чинності нові правила обчислення середньої зарплати для призначення соціальних виплат. Нововведення стосуються лікарняних, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, а також інших виплат у межах системи загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відповідні корективи уряд затвердив постановою №533 від 29 квітня 2026 року, якою вніс зміни до Порядку №1266.

Кому лікарняні та декретні виплати рахуватимуть по-новому

Оновлений механізм тепер охоплює не лише найманих працівників, а й:

  • фізичних осіб-підприємців;

  • осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність;

  • членів фермерських господарств.

Для цих категорій окремо визначили порядок розрахунку допомоги у разі тимчасової непрацездатності та виплат у разі вагітності та пологів з урахуванням специфіки сплати єдиного соціального внеску.

Які періоди не враховуватимуть під час розрахунку виплат

Змінами конкретизовано правила визначення розрахункового періоду. Відтепер місяці, у яких працівник з поважних причин не працював жодного робочого дня — від першого до останнього числа місяця — повністю виключатимуться з обчислення середньої зарплати.

Крім того, список поважних причин доповнили ще однією підставою — періодом, коли ФОП або особа, що провадить незалежну професійну діяльність, була звільнена від сплати ЄСВ.

До переліку причин, через які певний період не враховують у розрахунку, належать:

  • тимчасова непрацездатність;

  • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

  • відпустка для догляду за дитиною;

  • відпустка без збереження зарплати;

  • призупинення дії трудового договору через військову агресію РФ;

  • проходження строкової військової служби;

  • служба за мобілізацією або контрактом під час особливого періоду, якщо роботодавець не зберігав середній заробіток;

  • період звільнення ФОПів і самозайнятих осіб від сплати ЄСВ.

Що змінилося для сумісників

Також оновлений порядок уточнює перелік документів, необхідних працівникам-сумісникам для отримання виплат. Тепер замість довідки про середню зарплату за основним місцем роботи можна подати:

  • довідку ОК-7;

  • або інформацію з реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України.

Виплати сумісникам призначатимуть на підставі листка непрацездатності та документів, які підтверджують доходи.

До слова, в Україні запроваджують єдиний спеціальний рахунок «Дія.Картка» для зарахування всіх видів «дитячих» державних виплат (зокрема «Пакунку малюка», «єЯсел», «Пакунку школяра» та допомоги до досягнення дитиною одного року). У разі подання заяви через «Дію» кошти надходитимуть на рахунок із карткою «Дія.Картка» в уповноваженому банку. У разі паперового подання гроші нарахують або на цей же спецрахунок, або на інший спецрахунок у будь-якому уповноваженому банку. Раніше відкриті рахунки залишаються дійсними, переоформлювати їх не треба. Крім того, скасовано обмеження щодо термінів використання коштів.

